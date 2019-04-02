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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              2 200

              Небольшая горизонтальная мужская сумка через плечо и с ручкой 1308 из натуральной кожи

              Телефон
              88005110810
              Продавец
              Модные Сумки
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              Описание товара
              Коричневая мужская сумка через плечо и с ручкой BL1308 горизонтального типа изготовлена из натуральной телячьей кожи высокого качества. Сумка фабричного пошива, все строчки и швы ровные. Аксессуар небольших размеров, носится как на плечевом ремне(съемный), так и за кожаную ручку, прекрасно будет сочетаться с любым гардеробом мужчины. Сумка имеет одно основное отделение на молнии, внутренний врезной карман на молнии, два внешних дополнительных отделения на молнии с лицевой части сумки, внешнее заднее дополнительное отделение. Прекрасный аксессуар для любого мужчины. Если Вы хотите выбрать действительно полезный подарок мужчине, то эта сумка станет идеальным решением.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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