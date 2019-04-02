Маленькая мужская кожаная сумка через плечо и с ручкой XM5448 BLACK с возможностью носить на поясе

Описание товара

Мужская сумка через плечо и с ручкой XM5448 BLACK изготовлена из натуральной кожи черного цвета. Сумка фабричного пошива, все строчки и швы ровные. Аксессуар маленьких размеров, носится на плечевом ремне(съемный), либо креплением на ремне или просто за кожаную ручку. Сумка имеет два основных автономных отделения на молнии, внутренний врезной карман на молнии, внешнее дополнительное отделение на молнии с лицевой стороны сумки, внешний карман на молнии с лицевой части сумки. Данная модель подойдет велосипедистам, мотоциклистам, спортсменам, автомобилистам и т.д. Если Вы хотите выбрать действительно полезный подарок мужчине, то эта сумка станет идеальным решением.