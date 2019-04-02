Теодолит оптический УОМЗ 3Т2КП (2", точный) б/у

Описание товара

Теодолит оптический УОМЗ 3Т2КП (точность 2", увеличение трубы 30х) применяют для измерения углов в геодезических сетях сгущения, в прикладной геодезии, при проведении изыскательских работ, при теодолитных съемках, маркшейдерских работах на поверхности и т.п.



комплект поставки 3Т2КП:



Теодолит с подставкой, футляр, масленка с маслом, отвертка большая, отвертка малая, шпилька, ключ юстировочный, паспорт (c гарантийным талоном), свидетельство о поверке.



При покупке можно пройти вводный курс обучение по работе с оптическим теодолитом.



Гарантия 6 месяцев.