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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              25 000

              Теодолит оптический УОМЗ 3Т2КП (2", точный) б/у

              Телефон
              +73432109119
              Продавец
              УГТ-Холдинг
              0
              Описание товара
              Теодолит оптический УОМЗ 3Т2КП (точность 2", увеличение трубы 30х) применяют для измерения углов в геодезических сетях сгущения, в прикладной геодезии, при проведении изыскательских работ, при теодолитных съемках, маркшейдерских работах на поверхности и т.п.

              комплект поставки 3Т2КП:

              Теодолит с подставкой, футляр, масленка с маслом, отвертка большая, отвертка малая, шпилька, ключ юстировочный, паспорт (c гарантийным талоном), свидетельство о поверке.

              При покупке можно пройти вводный курс обучение по работе с оптическим теодолитом.

              Гарантия 6 месяцев.
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