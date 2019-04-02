Электронный уровень Condtrol I-Tronix 60

Электронный уклономер с цифровой CONDTROL I-Tronix 60 электронной индикацией угла в вертикальной и горизонтальной плоскости. Уклон (отклонение от горизонта) может быть показан на дисплее цифрами в градусах, процентах, мм/м . Звуковой сигнал указывает на горизонтальное или вертикальное положение.
Преимущества: - фрезерованные поверхности; - дополнительные горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни; - дисплей с подсветкой.
Комплект поставки: Уровень 1 шт. Источник питания, AAA 2 шт. Чехол 1 шт.