Электронный уровень Condtrol I-Tronix 60

Описание товара

Электронный уклономер с цифровой CONDTROL I-Tronix 60 электронной индикацией угла в вертикальной и горизонтальной плоскости. Уклон (отклонение от

горизонта) может быть показан на дисплее цифрами в градусах, процентах, мм/м . Звуковой сигнал указывает на горизонтальное или вертикальное положение.



Преимущества:

- фрезерованные поверхности;

- дополнительные горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни;

- дисплей с подсветкой.



Комплект поставки:

Уровень 1 шт. Источник питания, AAA 2 шт. Чехол 1 шт.



Гарантия: 12 мес.