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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.04.2019
              3 900

              Электронный уровень Condtrol I-Tronix 60

              Телефон
              +73432109119
              Продавец
              УГТ-Холдинг
              0
              Описание товара
              Электронный уклономер с цифровой CONDTROL I-Tronix 60 электронной индикацией угла в вертикальной и горизонтальной плоскости. Уклон (отклонение от
              горизонта) может быть показан на дисплее цифрами в градусах, процентах, мм/м . Звуковой сигнал указывает на горизонтальное или вертикальное положение.

              Преимущества:
              - фрезерованные поверхности;
              - дополнительные горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни;
              - дисплей с подсветкой.

              Комплект поставки:
              Уровень 1 шт. Источник питания, AAA 2 шт. Чехол 1 шт.

              Гарантия: 12 мес.
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