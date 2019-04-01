Компьютерное кресло кр-29 Новое

Описание товара

Товар от производителя. Доставка. Гарантия -18 месяцев.Есть выставочный зал. Возможен выбор любой комплектации.



Кресла изготавливаем из экокожи и ткани.







Удобное кресло для дома и офиса КР-29.

В стандартную комплектацию входит:

- пластиковая крестовина CH600

- пиастра

- пластиковые подлокотники с мягкими накладками

- пластиковые ролики

- газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост

- обивка кресла (на ваш выбор: экокожа, флок, велюр)

Максимально допустимая нагрузка 110 кг Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.



Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.

Возможна установка:

механизм качания

стальная крестовина

полиуретановые ролики

усиленный газлифт 3 класс



Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла максимально приближена по своим свойствам к натуральной коже. Обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.



Офисное кресло КР-29 гармонично подходит как офисных работников, так и рядовых пользователей, покупающих такое кресло для работы за компьютером. Удобное сиденье отличается комфортом, мягкая спинка берет на себя часть нагрузки, достающейся спине во время долгого сидения в офисе.



Крестовина кресла, как и его подлокотники, изготавливаются из современного износоустойчивого пластика. Что позволяет после длительного использования этому материалу не терять своего первоначального внешнего вида. Разнообразие цвета в обивке помогает подобрать кресло к обстановке и дизайну вашей комнаты, домашнего кабинета или офиса.



Осуществляем доставку товара по России ТК ПЭК и Деловые линии



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