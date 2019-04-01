Компьютерное кресло кр-29 Новое

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Кресла изготавливаем из экокожи и ткани.
Удобное кресло для дома и офиса КР-29. В стандартную комплектацию входит: - пластиковая крестовина CH600 - пиастра - пластиковые подлокотники с мягкими накладками - пластиковые ролики - газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост - обивка кресла (на ваш выбор: экокожа, флок, велюр) Максимально допустимая нагрузка 110 кг Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.
Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение. Возможна установка: механизм качания стальная крестовина полиуретановые ролики усиленный газлифт 3 класс
Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла максимально приближена по своим свойствам к натуральной коже. Обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.
Офисное кресло КР-29 гармонично подходит как офисных работников, так и рядовых пользователей, покупающих такое кресло для работы за компьютером. Удобное сиденье отличается комфортом, мягкая спинка берет на себя часть нагрузки, достающейся спине во время долгого сидения в офисе.
Крестовина кресла, как и его подлокотники, изготавливаются из современного износоустойчивого пластика. Что позволяет после длительного использования этому материалу не терять своего первоначального внешнего вида. Разнообразие цвета в обивке помогает подобрать кресло к обстановке и дизайну вашей комнаты, домашнего кабинета или офиса.
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