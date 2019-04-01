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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              3 590

              Компьютерное кресло кр-29 Новое

              Телефон
              +79219368385
              Продавец
              Почин
              0
              Описание товара
              Товар от производителя. Доставка. Гарантия -18 месяцев.Есть выставочный зал. Возможен выбор любой комплектации.

              Кресла изготавливаем из экокожи и ткани.



              Удобное кресло для дома и офиса КР-29.
              В стандартную комплектацию входит:
              - пластиковая крестовина CH600
              - пиастра
              - пластиковые подлокотники с мягкими накладками
              - пластиковые ролики
              - газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост
              - обивка кресла (на ваш выбор: экокожа, флок, велюр)
              Максимально допустимая нагрузка 110 кг Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.

              Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.
              Возможна установка:
              механизм качания
              стальная крестовина
              полиуретановые ролики
              усиленный газлифт 3 класс

              Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла максимально приближена по своим свойствам к натуральной коже. Обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.

              Офисное кресло КР-29 гармонично подходит как офисных работников, так и рядовых пользователей, покупающих такое кресло для работы за компьютером. Удобное сиденье отличается комфортом, мягкая спинка берет на себя часть нагрузки, достающейся спине во время долгого сидения в офисе.

              Крестовина кресла, как и его подлокотники, изготавливаются из современного износоустойчивого пластика. Что позволяет после длительного использования этому материалу не терять своего первоначального внешнего вида. Разнообразие цвета в обивке помогает подобрать кресло к обстановке и дизайну вашей комнаты, домашнего кабинета или офиса.

              Осуществляем доставку товара по России ТК ПЭК и Деловые линии

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