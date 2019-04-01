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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              4 300

              Компьютерное Кресло кр-27 Новое

              Телефон
              +79219368385
              Продавец
              Почин
              0
              Описание товара
              Товар от производителя. Всегда в наличии. Доставка. Гарантия 18 мес. Есть Выставочный зал



              Кресло КР-27 с высокой спинкой идеально подойдет под любой рост. Мягкий и удобный подголовник в кресле КР-27 позволит сделать передышку для шеи в трудовые будни.
              Идеальное сочетание комфорта мягкой мебели и функционала офисного кресла. Отлично впишется в домашний интерьер за счет обивки из флока и велюра.
              В стандартную комплектацию входит:
              — усиленная пластиковая крестовина «Америка»
              — пиастра
              — мягкие подлокотники
              — пластиковые ролики
              — газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост
              Максимально допустимая нагрузка 110 кг
              Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.
              Возможна установка:
              • стальная крестовина
              • полиуретановые ролики
              • усиленный газлифт 3 класс
              • механизм качания
              Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла руководителя КР-27 обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.

              Осуществляем доставку товара по России ТК ПЭК и Деловые линии
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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