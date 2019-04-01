Компьютерное Кресло кр-27 Новое

Описание товара

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Кресло КР-27 с высокой спинкой идеально подойдет под любой рост. Мягкий и удобный подголовник в кресле КР-27 позволит сделать передышку для шеи в трудовые будни.

Идеальное сочетание комфорта мягкой мебели и функционала офисного кресла. Отлично впишется в домашний интерьер за счет обивки из флока и велюра.

В стандартную комплектацию входит:

— усиленная пластиковая крестовина «Америка»

— пиастра

— мягкие подлокотники

— пластиковые ролики

— газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост

Максимально допустимая нагрузка 110 кг

Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.

Возможна установка:

• стальная крестовина

• полиуретановые ролики

• усиленный газлифт 3 класс

• механизм качания

Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла руководителя КР-27 обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.



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