Компьютерное Кресло кр-27 Новое

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Кресло КР-27 с высокой спинкой идеально подойдет под любой рост. Мягкий и удобный подголовник в кресле КР-27 позволит сделать передышку для шеи в трудовые будни. Идеальное сочетание комфорта мягкой мебели и функционала офисного кресла. Отлично впишется в домашний интерьер за счет обивки из флока и велюра. В стандартную комплектацию входит: — усиленная пластиковая крестовина «Америка» — пиастра — мягкие подлокотники — пластиковые ролики — газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост Максимально допустимая нагрузка 110 кг Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение. Возможна установка: • стальная крестовина • полиуретановые ролики • усиленный газлифт 3 класс • механизм качания Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла руководителя КР-27 обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.
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