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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              3 100

              Компьютерное кресло кр-3 Новое

              Телефон
              +79219368385
              Продавец
              Почин
              0
              Описание товара
              Кресло эргономичное КР-3
              В стандартную комплектацию входит:
              — пластиковая крестовина РР-590
              — пиастра
              — пластиковые подлокотники
              — пластиковые ролики
              — газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост
              — обивка — ткань TW, обеспечивает длительный срок службы
              Максимально допустимая нагрузка 80 кг

              Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.
              Возможна установка:
              •стальная крестовина
              •полиуретановые ролики
              •усиленный газлифт 3 класс
              •усиленная крестовина «Америка»

              Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла КР-3 ткань TW. Обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.

              Офисное кресло КР-3 гармонично подходит как офисных работников, так и рядовых пользователей, покупающих такое кресло для работы за компьютером. Удобное сиденье отличается комфортом, мягкая спинка берет на себя часть нагрузки, достающейся спине во время долгого сидения в офисе.

              Крестовина кресла, как и его подлокотники, изготавливаются из современного износоустойчивого пластика. Что позволяет после длительного использования этому материалу не терять своего первоначального внешнего вида. Разнообразие цвета в обивке помогает подобрать кресло к обстановке и дизайну вашей комнаты, домашнего кабинета или офиса.

              Осуществляем доставку товара по России ТК ПЭК и Деловые линии
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