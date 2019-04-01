Компьютерное кресло кр-3 Новое

Описание товара

Кресло эргономичное КР-3

В стандартную комплектацию входит:

— пластиковая крестовина РР-590

— пиастра

— пластиковые подлокотники

— пластиковые ролики

— газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост

— обивка — ткань TW, обеспечивает длительный срок службы

Максимально допустимая нагрузка 80 кг



Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.

Возможна установка:

•стальная крестовина

•полиуретановые ролики

•усиленный газлифт 3 класс

•усиленная крестовина «Америка»



Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла КР-3 ткань TW. Обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.



Офисное кресло КР-3 гармонично подходит как офисных работников, так и рядовых пользователей, покупающих такое кресло для работы за компьютером. Удобное сиденье отличается комфортом, мягкая спинка берет на себя часть нагрузки, достающейся спине во время долгого сидения в офисе.



Крестовина кресла, как и его подлокотники, изготавливаются из современного износоустойчивого пластика. Что позволяет после длительного использования этому материалу не терять своего первоначального внешнего вида. Разнообразие цвета в обивке помогает подобрать кресло к обстановке и дизайну вашей комнаты, домашнего кабинета или офиса.



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