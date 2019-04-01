Кресло офисное новое кр14 - от производителя

Описание товара

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Эргономичное кресло КР-14



В стандартную комплектацию входит:



— усиленная крестовина Америка 700 мм

— механизм качания NG 003

— пластиковые подлокотники

— пластиковые ролики

— газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост

— обивка — эко кожа, обеспечивает длительный срок службы

Максимально допустимая нагрузка 100 кг

Возможна установка:

• стальная крестовина

• полиуретановые ролики

• усиленный газлифт 3 класс

• люксовый механизм качания

Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.

Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла КР-14 эко-кожа максимально приближена по своим свойствам к натуральной коже. Обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.

Механизм качания, позволяет изменять углы наклона спинки в диапазоне

95 — 135 градусов и позволяет настроить спинку стула для максимального

расслабления и снижение утомляемости позвоночника.



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