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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              4 950

              Кресло офисное новое кр14 - от производителя

              Телефон
              +79219368385
              Продавец
              Почин
              0
              Описание товара
              Сертификат качества.Большой выбор. Всегда в наличии. Гарантия - 18 мес. Доставка. Есть выставочный зал. Под заказ любые цвета ,материалы ,комплектация



              Эргономичное кресло КР-14

              В стандартную комплектацию входит:

              — усиленная крестовина Америка 700 мм
              — механизм качания NG 003
              — пластиковые подлокотники
              — пластиковые ролики
              — газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост
              — обивка — эко кожа, обеспечивает длительный срок службы
              Максимально допустимая нагрузка 100 кг
              Возможна установка:
              • стальная крестовина
              • полиуретановые ролики
              • усиленный газлифт 3 класс
              • люксовый механизм качания
              Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение.
              Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла КР-14 эко-кожа максимально приближена по своим свойствам к натуральной коже. Обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.
              Механизм качания, позволяет изменять углы наклона спинки в диапазоне
              95 — 135 градусов и позволяет настроить спинку стула для максимального
              расслабления и снижение утомляемости позвоночника.

              Осуществляем доставку товара по России ТК ПЭК и Деловые линии
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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