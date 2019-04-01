Кресло офисное новое кр14 - от производителя

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Эргономичное кресло КР-14
В стандартную комплектацию входит:
— усиленная крестовина Америка 700 мм — механизм качания NG 003 — пластиковые подлокотники — пластиковые ролики — газлифт длинный 2 класса, позволяет отрегулировать кресло под Ваш рост — обивка — эко кожа, обеспечивает длительный срок службы Максимально допустимая нагрузка 100 кг Возможна установка: • стальная крестовина • полиуретановые ролики • усиленный газлифт 3 класс • люксовый механизм качания Комплектацию и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение. Выполнено из современных материалов. Материал обивки кресла КР-14 эко-кожа максимально приближена по своим свойствам к натуральной коже. Обеспечивает комфортные условия работы в любое время года. Механизм качания, позволяет изменять углы наклона спинки в диапазоне 95 — 135 градусов и позволяет настроить спинку стула для максимального расслабления и снижение утомляемости позвоночника.
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