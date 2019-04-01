Ричстакеры KALMAR DRF-450 60S5

Описание товара
Ричстакер KALMAR DRF-450 60S5
Грузоподъемность, 45000 т.
Находится в Петербурге.
Стоимость: обсуждаемая
Машина работала и находится в СПб. Подробности по звонку.
Основные характеристики
Ричстакер Kalmar DRF-450 60S5
Грузоподъёмность, кг 43000-45000/27000/13000
6000 моточасов.
Общий вес, кг 66400
Двигатель
Модель двигателя TWD 1240VE
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 246
Расчётная частота вращения, об/мин 2000
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) 1751
Производитель двигателя (марка) Volvo
Максимальная скорость, км/ч 25
Дорожный просвет, мм 250
Габаритные размеры, мм 11200х4150х4500
Максимальная сила тяги, кН 355
Размер колес 18,00х25/40
Ходовые характеристики
Наибольший преодолеваемый подъем, град. 38
Наружный габаритный радиус поворота, мм 8100/9400
Характеристики погрузчика
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с 250/420
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с 360/360