Ричстакеры KALMAR DRF-450 60S5

Описание товара

Ричстакер KALMAR DRF-450 60S5



Грузоподъемность, 45000 т.



Находится в Петербурге.



Стоимость: обсуждаемая





Машина работала и находится в СПб. Подробности по звонку.



Основные характеристики



Ричстакер Kalmar DRF-450 60S5

Грузоподъёмность, кг 43000-45000/27000/13000



6000 моточасов.



Общий вес, кг 66400

Двигатель

Модель двигателя TWD 1240VE

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 246

Расчётная частота вращения, об/мин 2000

Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) 1751

Производитель двигателя (марка) Volvo



Максимальная скорость, км/ч 25

Дорожный просвет, мм 250

Габаритные размеры, мм 11200х4150х4500



Максимальная сила тяги, кН 355

Размер колес 18,00х25/40

Ходовые характеристики

Наибольший преодолеваемый подъем, град. 38

Наружный габаритный радиус поворота, мм 8100/9400

Характеристики погрузчика

Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с 250/420

Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с 360/360