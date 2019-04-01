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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
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              Ричстакеры KALMAR DRF-450 60S5

              Телефон
              +79219653047
              Продавец
              ИнтерСпецТех
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              Описание товара
              Ричстакер KALMAR DRF-450 60S5 

              Грузоподъемность, 45000 т.

              Находится в Петербурге.

              Стоимость: обсуждаемая


              Машина работала и находится в СПб. Подробности по звонку.

              Основные характеристики 

              Ричстакер Kalmar DRF-450 60S5 
              Грузоподъёмность, кг 43000-45000/27000/13000

              6000 моточасов.

              Общий вес, кг 66400 
              Двигатель 
              Модель двигателя TWD 1240VE 
              Мощность двигателя, кВт (л.с.) 246 
              Расчётная частота вращения, об/мин 2000 
              Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) 1751 
              Производитель двигателя (марка) Volvo 

              Максимальная скорость, км/ч 25 
              Дорожный просвет, мм 250 
              Габаритные размеры, мм 11200х4150х4500 

              Максимальная сила тяги, кН 355 
              Размер колес 18,00х25/40 
              Ходовые характеристики 
              Наибольший преодолеваемый подъем, град. 38 
              Наружный габаритный радиус поворота, мм 8100/9400 
              Характеристики погрузчика 
              Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с 250/420 
              Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с 360/360
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