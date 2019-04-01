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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              599 000

              Мини-погрузчики МКСМ 800

              Телефон
              +79219653047
              Продавец
              ИнтерСпецТех
              0
              Описание товара
              Минипогрузчик МКСМ-800

              Год выпуска - 2003г.

              Номинальная мощность, кВт (л.с.) 37 (49)

              Находится в Петербурге.

              Стоимость: 660 000р

              НОВАЯ ЦЕНА 599 000 р


              Погрузчик МКСМ-800

               

              Год выпуска - 2003г. 3600м.ч.

              Произведен ремонт насосов у дилера.

              Полностью заменены гидравлические шланги (РВД), пальцы, электрика и оптика, колеса с резиной, батареи.

              Отремонтированы гидроцилиндры.

              Окраска рамы и кузова,

              Проведено полное ТО, замена всех фильтров и масел.

              Полностью проверен двигатель с замером компрессии у дилера.

              Гарантия на гидронасосы.

              ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, 4-х цилиндровы ZETOR

              Номинальная мощность, кВт (л.с.) 31 (47)

              Топливный бак, л 55

              Максимальная грузоподъемность, кг 800

               

              Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг 2800

              Есть полный пакет документов. ПСМ и (паспорта гидромоторов, насосов, заводской паспорт машины )

              Погрузчик полностью готов к работе.

               

              Звоните!
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