Мини-погрузчики МКСМ 800

Описание товара

Минипогрузчик МКСМ-800



Год выпуска - 2003г.



Номинальная мощность, кВт (л.с.) 37 (49)



Находится в Петербурге.



Стоимость: 660 000р



НОВАЯ ЦЕНА 599 000 р





Погрузчик МКСМ-800







Год выпуска - 2003г. 3600м.ч.



Произведен ремонт насосов у дилера.



Полностью заменены гидравлические шланги (РВД), пальцы, электрика и оптика, колеса с резиной, батареи.



Отремонтированы гидроцилиндры.



Окраска рамы и кузова,



Проведено полное ТО, замена всех фильтров и масел.



Полностью проверен двигатель с замером компрессии у дилера.



Гарантия на гидронасосы.



ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, 4-х цилиндровы ZETOR



Номинальная мощность, кВт (л.с.) 31 (47)



Топливный бак, л 55



Максимальная грузоподъемность, кг 800







Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг 2800



Есть полный пакет документов. ПСМ и (паспорта гидромоторов, насосов, заводской паспорт машины )



Погрузчик полностью готов к работе.







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