Мини-погрузчики МКСМ 800

Описание товара
Минипогрузчик МКСМ-800
Год выпуска - 2003г.
Номинальная мощность, кВт (л.с.) 37 (49)
Находится в Петербурге.
Стоимость: 660 000р
НОВАЯ ЦЕНА 599 000 р
Погрузчик МКСМ-800
Год выпуска - 2003г. 3600м.ч.
Произведен ремонт насосов у дилера.
Полностью заменены гидравлические шланги (РВД), пальцы, электрика и оптика, колеса с резиной, батареи.
Отремонтированы гидроцилиндры.
Окраска рамы и кузова,
Проведено полное ТО, замена всех фильтров и масел.
Полностью проверен двигатель с замером компрессии у дилера.
Гарантия на гидронасосы.
ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, 4-х цилиндровы ZETOR
Номинальная мощность, кВт (л.с.) 31 (47)
Топливный бак, л 55
Максимальная грузоподъемность, кг 800
Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг 2800
Есть полный пакет документов. ПСМ и (паспорта гидромоторов, насосов, заводской паспорт машины )
Погрузчик полностью готов к работе.
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