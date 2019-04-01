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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              450 000

              Вилочный погрузчик Toyota 7FG15

              Телефон
              +79219653047
              Продавец
              ИнтерСпецТех
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              Описание товара
              илочный погрузчик Toyota 7FG15

              Грузоподъемность 1500 кг.

              Высота подъема 3000см

              Находится в СПБ

              Цена 450 000р


              Японский погрузчик Toyota 7FG15

              Газ/бензин

              Грузоподъемность – 1,5 т.

              Двигатель 5К Toyota

              Макс.высота подъема вил – 3 м.

              Габариты (Д*Ш*В) – 1,07*1,11*2,03 м.

              Объем двигателя – 2486 см3

              Трансмиссия – автомат

               

              Проведено полное ТО, ремонт моста поворотного, обслужена мачта, окраска кузова

              Звоните!
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