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ИнтерСпецТех
Вилочный погрузчик Toyota 7FG15
Добавлено
01.04.2019
450 000
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Вилочный погрузчик Toyota 7FG15
Телефон
+79219653047
Продавец
ИнтерСпецТех
0
Описание товара
илочный погрузчик Toyota 7FG15
Грузоподъемность 1500 кг.
Высота подъема 3000см
Находится в СПБ
Цена 450 000р
Японский погрузчик Toyota 7FG15
Газ/бензин
Грузоподъемность – 1,5 т.
Двигатель 5К Toyota
Макс.высота подъема вил – 3 м.
Габариты (Д*Ш*В) – 1,07*1,11*2,03 м.
Объем двигателя – 2486 см3
Трансмиссия – автомат
Проведено полное ТО, ремонт моста поворотного, обслужена мачта, окраска кузова
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