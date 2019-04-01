Вилочный погрузчик Toyota 7FG15

Описание товара

илочный погрузчик Toyota 7FG15



Грузоподъемность 1500 кг.



Высота подъема 3000см



Находится в СПБ



Цена 450 000р





Японский погрузчик Toyota 7FG15



Газ/бензин



Грузоподъемность – 1,5 т.



Двигатель 5К Toyota



Макс.высота подъема вил – 3 м.



Габариты (Д*Ш*В) – 1,07*1,11*2,03 м.



Объем двигателя – 2486 см3



Трансмиссия – автомат







Проведено полное ТО, ремонт моста поворотного, обслужена мачта, окраска кузова



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