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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              4 810 000

              Станок лазерной резки с полем резки 3000 x 1500мм

              Телефон
              +73833359453
              Продавец
              Виматех
              0
              Описание товара
              Лазер ММ3015 IPG2000 Ценится как высокоточное скоростное оборудование.Рабочая зона раскроя: 3000 x 1500ммВес: около 4000 кгОптоволоконный лазер ММ3015 IPG2000 подходит для быстрой резки таких металлических материалов, как углеродистая сталь, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, титановый сплав, оцинкованный лист, цинковая пластина с алюминиевым покрытием, желтая медь, красная медь и т.д.Преимущества лазера перед другими производителями:Стандартный комплект поставки может быть дополнен опциями в зависимости от задач лазерной установкиГарантирует малую ширину реза. Изготовление заготовок любых геометрических форм, сложной формы, с отверстиями.Гарантированно отсутствие заусенцев в местах резаМинимизирует количество отходов металлаКонфигурация лазера:Лазерная режущая головка ручной фокусировкиГерманский волоконный излучательЧиллерСервопривод торговой марки Schneider ElectricВытяжной вентиляторЧПУСтабилизатор напряженияПодробно информацию по компоновке станка можно получить по эл. почте.Описание:Используется 2 фокусирующих линзы, позволяет избежать некачественной резки из-за сферической аберрации Материал балки - авиационный алюминийКонтакторы переменного тока и воздушные выключатели возможно заменить на SiemensАвтоматическая подача стабильного давления кислорода без ручной регулировки для разных толщин металлаАвтоматическая подача масла для смазки рейки и направляющихКабель с защитой от электрических помех устойчив к изгибам, маслостоекЛазерный источник - Оптико-волоконный IPG: Мощность источника IPG, Вт2000Bт Способ передачи - Два привода с рейками Рабочий размер: 3000мм X 1500мм Максимальная скорость перемещения по оси X：60м/мин.,по оси Y：60м/мин.Скорость поиска края металла 40м/мин. Разгон 0.8G Система смазки автоматическая, с предупреждением недостачи масла Позиционированная точность ±0.03мм/1000мм Точность повторения ±0.02мм/1000мм Форматы чертежей CAD, DXF, AI, PLT, Gerber, код GРабочая окружающая среда 0-40 градусов, влажность
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