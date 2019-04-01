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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              21 190

              Внутренний блок Hisense AMS-09UR4SPSC4(W)

              Телефон
              +74212650298
              Продавец
              Климат плюс
              0
              Описание товара
              Краткие характеристики
              Размеры внутреннего блока ш*в*г 1015x320x158 мм
              Вес внутреннего блока 12 кг
              Для площади до 25 кв.м
              Инверторное управление ДА. Hisense AMS-09UR4SPSC4(W) – это внутренний блок с настенным вариантом размещения, с которым вам не страшны ни летний зной, ни зимние морозы. Данная модель способна стабильно осуществлять работу благодаря наличию в конструкции. Стоит отметить, что высокая производительность, неприхотливость к перепадам в сети электричества и невероятно стильный внешний облик в исполнении «White Siler».
              Основные преимущества рассматриваемой модели внутреннего блока:
              Высокий класс энергоэффективности A++.
              Стильный внешний вид: двухслойный светопрозрачный пластик передней панели.
              Ультратонкий корпус.
              MIRAGE-дисплей на лицевой панели корпуса.
              Качественная система фильтрации содержит: UHDF-фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA-фильтр.
              DC-инверторное управление мощностью .
              Моментальный выход на заданные параметры функционирования.
              24-х часовой таймер.
              Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer).
              Автоматический перезапуск с сохранением заданных параметров при сбое в сети электричества.
              Низкие шумовые характеристики.
              Моющаяся лицевая панель.
              Автоматическая очистка испарителя.
              Антикоррозийное покрытие теплообменника.
              Комплектуется пультом ДУ (дополнительно можно заказать групповой пульт управления).
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