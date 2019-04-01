Внутренний блок Hisense AMS-09UR4SPSC4(W)

Краткие характеристики Размеры внутреннего блока ш*в*г 1015x320x158 мм Вес внутреннего блока 12 кг Для площади до 25 кв.м Инверторное управление ДА. Hisense AMS-09UR4SPSC4(W) – это внутренний блок с настенным вариантом размещения, с которым вам не страшны ни летний зной, ни зимние морозы. Данная модель способна стабильно осуществлять работу благодаря наличию в конструкции. Стоит отметить, что высокая производительность, неприхотливость к перепадам в сети электричества и невероятно стильный внешний облик в исполнении «White Siler». Основные преимущества рассматриваемой модели внутреннего блока: Высокий класс энергоэффективности A++. Стильный внешний вид: двухслойный светопрозрачный пластик передней панели. Ультратонкий корпус. MIRAGE-дисплей на лицевой панели корпуса. Качественная система фильтрации содержит: UHDF-фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA-фильтр. DC-инверторное управление мощностью . Моментальный выход на заданные параметры функционирования. 24-х часовой таймер. Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer). Автоматический перезапуск с сохранением заданных параметров при сбое в сети электричества. Низкие шумовые характеристики. Моющаяся лицевая панель. Автоматическая очистка испарителя. Антикоррозийное покрытие теплообменника. Комплектуется пультом ДУ (дополнительно можно заказать групповой пульт управления).