Внутренний блок Hisense AMS-09UR4SPSC4(W)

Описание товара

Краткие характеристики

Размеры внутреннего блока ш*в*г 1015x320x158 мм

Вес внутреннего блока 12 кг

Для площади до 25 кв.м

Инверторное управление ДА. Hisense AMS-09UR4SPSC4(W) – это внутренний блок с настенным вариантом размещения, с которым вам не страшны ни летний зной, ни зимние морозы. Данная модель способна стабильно осуществлять работу благодаря наличию в конструкции. Стоит отметить, что высокая производительность, неприхотливость к перепадам в сети электричества и невероятно стильный внешний облик в исполнении «White Siler».

Основные преимущества рассматриваемой модели внутреннего блока:

Высокий класс энергоэффективности A++.

Стильный внешний вид: двухслойный светопрозрачный пластик передней панели.

Ультратонкий корпус.

MIRAGE-дисплей на лицевой панели корпуса.

Качественная система фильтрации содержит: UHDF-фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA-фильтр.

DC-инверторное управление мощностью .

Моментальный выход на заданные параметры функционирования.

24-х часовой таймер.

Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer).

Автоматический перезапуск с сохранением заданных параметров при сбое в сети электричества.

Низкие шумовые характеристики.

Моющаяся лицевая панель.

Автоматическая очистка испарителя.

Антикоррозийное покрытие теплообменника.

Комплектуется пультом ДУ (дополнительно можно заказать групповой пульт управления).