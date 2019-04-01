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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              2 750

              IP-камера внутренняя 2 МП (1080p, Full HD), Iseetec INDP3AC20S

              Телефон
              +73912141911
              Продавец
              Видеосигнал24
              0
              Описание товара
              Разрешение: 2 МП (1920×1080, 1080p, Full HD) – 25 кадров в секунду

              Размер матрицы: 1/2.7″
              Разрешение: 2 МП (1920×1080, 1080p, Full HD) – 25 кадров в секунду

              Размер матрицы: 1/2.7″

              Модель матрицы: Sony Exmor IMX323

              Процессор обработки видеосигнала: Hisilicon HI3516C

              Фокусное расстояние объектива: 3,6 мм.

              Улучшение качества изображения:

              Технология P2P (удаленный просмотр без “белого” IP): www.dvripc.net, приложение CamViews

              Сетевые интерфейсы: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, RTSP

              Дополнительно: датчик движения – уведомление при обнаружении движения на E-mail, FTP; защита доступа к камере по логину и паролю.

              Ночная подсветка: 30-35 м.

              Размеры: 110×85 мм.

              Материал корпуса: пластик

              Цвет: белый

              Рабочие температуры: -10..+50
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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