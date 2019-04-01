IP-камера внутренняя 2 МП (1080p, Full HD), Iseetec INDP3AC20S

Описание товара
Разрешение: 2 МП (1920×1080, 1080p, Full HD) – 25 кадров в секунду
Размер матрицы: 1/2.7″
Разрешение: 2 МП (1920×1080, 1080p, Full HD) – 25 кадров в секунду
Размер матрицы: 1/2.7″
Модель матрицы: Sony Exmor IMX323
Процессор обработки видеосигнала: Hisilicon HI3516C
Фокусное расстояние объектива: 3,6 мм.
Улучшение качества изображения:
Технология P2P (удаленный просмотр без “белого” IP): www.dvripc.net, приложение CamViews
Сетевые интерфейсы: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, RTSP
Дополнительно: датчик движения – уведомление при обнаружении движения на E-mail, FTP; защита доступа к камере по логину и паролю.
Ночная подсветка: 30-35 м.
Размеры: 110×85 мм.
Материал корпуса: пластик
Цвет: белый
Рабочие температуры: -10..+50