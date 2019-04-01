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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              1 300

              Внутренняя AHD-камера 1.3 МП (960p), Iseetec IDP24AA13AS

              Телефон
              +73912141911
              Продавец
              Видеосигнал24
              0
              Описание товара
              Размер матрицы: 1/3″

              Модель матрицы: Aptina AR0130

              Процессор обработки видеосигнала: NextChip NVP2431H

              Фокусное расстояние объектива: 3,6 мм.

              Ночная подсветка: 20-25 м.

              Размеры: 80×80 мм.

              Цвет: белый

              Рабочие температуры: -10..+50
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