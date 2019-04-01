Купить двигатель на Toyota Altezza 1G-FE в Красноярске

Описание товара

ДВИГАТЕЛЬ

Toyota Altezza Тойота Альтезза

двигатель

1G-FE

объем

2.0

тип

Бензиновый

состояние запчасти

б/у (контрактная)

комментарий

Контрактные моторы и акпп с предпродажной подготовкой .На все ДВС и АКПП дается гарантия только при установке в нашем автосервисе . Гарантия 4 месяца. Наличие и комплектацию узнавайте по телефону.

наличие

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объявление №34849-34809-34849348090000001270

опубликовано от 29.03.2019

другие названия: Двигатель в сборе, ДВС, Движок, Мотор