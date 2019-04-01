Легковой прицеп викинг 716104

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг





Полная масса:750





Масса груза:450





Снаряженная масса:300





Подвеска: рессорная





Шины: 175/70 R13









Размер кузова, мм





Длина:3520





Ширина:1500





Высота:1600









Габаритные размеры, мм





Длина:4960





Ширина:1980





Высота:2190









Прицеп с увеличенной длиной кузова 3,52 метра, и шириной 1,5 метра, с дугами, тентом и опорным колесом в комплекте. Главное преимущество данного прицепа это его простота, легкость конструкции, ремонтопригодность. Многие пользователи дорабатывают его под специальные нужды (перевозка лодки, квадроцикла и др.).