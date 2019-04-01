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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              65 000

              Легковой прицеп викинг 716104

              Телефон
              +79233541911
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Прицеп, под, снегоход.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг


              Полная масса:750


              Масса груза:450


              Снаряженная масса:300


              Подвеска: рессорная


              Шины: 175/70 R13



              Размер кузова, мм


              Длина:3520


              Ширина:1500


              Высота:1600



              Габаритные размеры, мм


              Длина:4960


              Ширина:1980


              Высота:2190



              Прицеп с увеличенной длиной кузова 3,52 метра, и шириной 1,5 метра, с дугами, тентом и опорным колесом в комплекте. Главное преимущество данного прицепа это его простота, легкость конструкции, ремонтопригодность. Многие пользователи дорабатывают его под специальные нужды (перевозка лодки, квадроцикла и др.).

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