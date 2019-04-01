Легковой прицеп викинг 716104

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса:750
Масса груза:450
Снаряженная масса:300
Подвеска: рессорная
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина:3520
Ширина:1500
Высота:1600
Габаритные размеры, мм
Длина:4960
Ширина:1980
Высота:2190
Прицеп с увеличенной длиной кузова 3,52 метра, и шириной 1,5 метра, с дугами, тентом и опорным колесом в комплекте. Главное преимущество данного прицепа это его простота, легкость конструкции, ремонтопригодность. Многие пользователи дорабатывают его под специальные нужды (перевозка лодки, квадроцикла и др.).