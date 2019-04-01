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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              60 000

              Легковой прицеп викинг 716103

              Телефон
              +79233541911
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Прицеп, под, квадроцикл.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг


              Полная масса:750


              Масса груза:480


              Снаряженная масса:270


              Подвеска: рессорная


              Шины: 175/70 R13



              Размер кузова, мм


              Длина:3080


              Ширина:1500


              Высота:1420



              Габаритные размеры, мм


              Длина:4460


              Ширина:1980


              Высота:2040



              Прицеп с увеличенной длиной кузова 3,08 метра, и увеличенной шириной 1,5 метра с дугами, тентом и опорным колесом в комплекте. Данный прицеп прост, легок, надежен и многофункционален. Может быть использован для перевозки квадрацикла,снегохода или других грузов. Благодаря каркасному тенту высотой 1.5м вы без труда можете загнать технику сидя в ней. Откидной передний борт позволить перевести более длинный груз, а задний облегчит загон техники. Оба борта усилены фанерой. Прицеп самосвальный. Чтобы запрокинуть прицеп достаточно отстегнуть две защелки. Оснащен рессорной подвеской, уже установлено подкатное колесо. Конструкция прицепа достаточно проста и легка, не смотря на его габариты. Тент и каркас легко снимаются, что облегчит его хранение в гараже, или позволит использовать его в строительных целях.



              Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.



              Возможна продажа в кредит.


              Готов к эксплуатации.

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