Легковой прицеп викинг 716103

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг





Полная масса:750





Масса груза:480





Снаряженная масса:270





Подвеска: рессорная





Шины: 175/70 R13









Размер кузова, мм





Длина:3080





Ширина:1500





Высота:1420









Габаритные размеры, мм





Длина:4460





Ширина:1980





Высота:2040









Прицеп с увеличенной длиной кузова 3,08 метра, и увеличенной шириной 1,5 метра с дугами, тентом и опорным колесом в комплекте. Данный прицеп прост, легок, надежен и многофункционален. Может быть использован для перевозки квадрацикла,снегохода или других грузов. Благодаря каркасному тенту высотой 1.5м вы без труда можете загнать технику сидя в ней. Откидной передний борт позволить перевести более длинный груз, а задний облегчит загон техники. Оба борта усилены фанерой. Прицеп самосвальный. Чтобы запрокинуть прицеп достаточно отстегнуть две защелки. Оснащен рессорной подвеской, уже установлено подкатное колесо. Конструкция прицепа достаточно проста и легка, не смотря на его габариты. Тент и каркас легко снимаются, что облегчит его хранение в гараже, или позволит использовать его в строительных целях.









Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.









Возможна продажа в кредит.





Готов к эксплуатации.