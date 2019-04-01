Легковой прицеп викинг 716103

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса:750
Масса груза:480
Снаряженная масса:270
Подвеска: рессорная
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина:3080
Ширина:1500
Высота:1420
Габаритные размеры, мм
Длина:4460
Ширина:1980
Высота:2040
Прицеп с увеличенной длиной кузова 3,08 метра, и увеличенной шириной 1,5 метра с дугами, тентом и опорным колесом в комплекте. Данный прицеп прост, легок, надежен и многофункционален. Может быть использован для перевозки квадрацикла,снегохода или других грузов. Благодаря каркасному тенту высотой 1.5м вы без труда можете загнать технику сидя в ней. Откидной передний борт позволить перевести более длинный груз, а задний облегчит загон техники. Оба борта усилены фанерой. Прицеп самосвальный. Чтобы запрокинуть прицеп достаточно отстегнуть две защелки. Оснащен рессорной подвеской, уже установлено подкатное колесо. Конструкция прицепа достаточно проста и легка, не смотря на его габариты. Тент и каркас легко снимаются, что облегчит его хранение в гараже, или позволит использовать его в строительных целях.
Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.
Возможна продажа в кредит.
Готов к эксплуатации.