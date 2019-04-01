Описание товара

Прицеп предназначен для перевозки различных грузов.





Аляска 7143 Дачник Турист, с тентом на газлифтах





Электрическая проводка прицепа надежно защищена в самых «уязвимых» местах. Для более высокой надежности и управляемости мы совместили «V» и «I» образные виды дышла в одно. Размер 2,1 на 1,25 м.Кузов прицепа выполнен из качественного металла, пол из влагостойкой фанеры. Тент поднимается на стойках. что обеспечивает быстрый доступ к перевозимому грузу









Характеристики:





Грузоподъемность и масса, кг





Полная масса: 750





Масса груза: 515





Снаряженная масса: 235





Подвеска:резино-жгутовая или рессорная





Шины:175/70 R13





Размер кузова, мм





Длина:2100





Ширина:1250





Высота:350





Габаритные размеры, мм





Длина:3400





Ширина:1540





Цена с простым тентом 47000





Цена без тента 45000





Дополнительная комплектация: Опорные стойки, оцинкованные крылья, литые диски, тент, опорное колесо, запасное колесо, тент Н=300мм.





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