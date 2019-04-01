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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              51 000

              Аляска 7143 Дачник Турист, с тентом на газлифтах

              Телефон
              +79233541911
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Прицеп, к, легковому, автомобилю.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Прицеп предназначен для перевозки различных грузов.


              Аляска 7143 Дачник Турист, с тентом на газлифтах


              Электрическая проводка прицепа надежно защищена в самых «уязвимых» местах. Для более высокой надежности и управляемости мы совместили «V» и «I» образные виды дышла в одно. Размер 2,1 на 1,25 м.Кузов прицепа выполнен из качественного металла, пол из влагостойкой фанеры. Тент поднимается на стойках. что обеспечивает быстрый доступ к перевозимому грузу



              Характеристики:


              Грузоподъемность и масса, кг


              Полная масса: 750


              Масса груза: 515


              Снаряженная масса: 235


              Подвеска:резино-жгутовая или рессорная


              Шины:175/70 R13


              Размер кузова, мм


              Длина:2100


              Ширина:1250


              Высота:350


              Габаритные размеры, мм


              Длина:3400


              Ширина:1540


              Цена с простым тентом 47000


              Цена без тента 45000


              Дополнительная комплектация: Опорные стойки, оцинкованные крылья, литые диски, тент, опорное колесо, запасное колесо, тент Н=300мм.


              ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕГКОВЫХ ПРИЦЕПОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.


              АРЕНДА ЛЮБЫХ ЛЕГКОВЫХ ПРИЦЕПОВ. ЗАПЧАСТИ

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