Прицеп предназначен для перевозки различных грузов.
Аляска 7143 Дачник Турист, с тентом на газлифтах
Электрическая проводка прицепа надежно защищена в самых «уязвимых» местах. Для более высокой надежности и управляемости мы совместили «V» и «I» образные виды дышла в одно. Размер 2,1 на 1,25 м.Кузов прицепа выполнен из качественного металла, пол из влагостойкой фанеры. Тент поднимается на стойках. что обеспечивает быстрый доступ к перевозимому грузу
Характеристики:
Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 750
Масса груза: 515
Снаряженная масса: 235
Подвеска:резино-жгутовая или рессорная
Шины:175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина:2100
Ширина:1250
Высота:350
Габаритные размеры, мм
Длина:3400
Ширина:1540
Цена с простым тентом 47000
Цена без тента 45000
Дополнительная комплектация: Опорные стойки, оцинкованные крылья, литые диски, тент, опорное колесо, запасное колесо, тент Н=300мм.
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