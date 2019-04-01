Консольная машина плазменной резки чпу (плазморез)

Описание товара

Поставляем и оказываем полную техническую поддержку на машины газовой и плазменной резки консольного типа РСА



Консольный станок плазменной и газовой резки с ЧПУ:

1) Рабочая зона - 1500х3000 (6000)

2) Толщина резки газом - до 150 мм

3) Толщина резки плазмой - до 30 мм, в зависимости от мощности источника

4) Способ резки - газовая в базовой комплектации

- плазменная резке - требуется аппарат плазменной резки и компрессор.

5) Система контроля высоты плазмотрона по напряжению дуги;

6) Трехклапанная система газовой резки;

7) Шаговые двигатели работают на микрошаге, что обеспечивает высокую плавность перемещений;



Преимущества:



- Небольшой вес составных частей машины - можно легко перемещать машину с одной производитсвенной площадки на другую, что особенно актуально на стройплощадках, арендуемых цехах;.

- Система контроля высоты резака по напряжению дуги с упрощенной настройкой, с функцией Arc-Ok (анализ включения дуги) + УМНЫЙ прожиг (экономит расходники).

- Наличие кабель-канала для плазмотрона внутри консоли;.

- Наличие плиты-основания - повышена жесткость и точность;

- Новые регулирующиеся направляющие подшипники, после износа не требующие замены каретки целиком.



В комплекте - программное обеспечение FastCAM.



Осуществляем отправку в любой регион.



Техническая поддержка и консультации, большой опыт поставок и ввода в эксплуатацию (вы не останетесь с машиной и возникающими вопросами наедине - мы вам поможем в любой ситуации)