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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              229 500

              Консольная машина плазменной резки чпу (плазморез)

              Телефон
              +79236814749
              Продавец
              ТУГУР-ИНЖИНИРИНГ
              0
              Описание товара
              Поставляем и оказываем полную техническую поддержку на машины газовой и плазменной резки консольного типа РСА

              Консольный станок плазменной и газовой резки с ЧПУ:
              1) Рабочая зона - 1500х3000 (6000)
              2) Толщина резки газом - до 150 мм
              3) Толщина резки плазмой - до 30 мм, в зависимости от мощности источника
              4) Способ резки - газовая в базовой комплектации
              - плазменная резке - требуется аппарат плазменной резки и компрессор.
              5) Система контроля высоты плазмотрона по напряжению дуги;
              6) Трехклапанная система газовой резки;
              7) Шаговые двигатели работают на микрошаге, что обеспечивает высокую плавность перемещений;

              Преимущества:

              - Небольшой вес составных частей машины - можно легко перемещать машину с одной производитсвенной площадки на другую, что особенно актуально на стройплощадках, арендуемых цехах;.
              - Система контроля высоты резака по напряжению дуги с упрощенной настройкой, с функцией Arc-Ok (анализ включения дуги) + УМНЫЙ прожиг (экономит расходники).
              - Наличие кабель-канала для плазмотрона внутри консоли;.
              - Наличие плиты-основания - повышена жесткость и точность;
              - Новые регулирующиеся направляющие подшипники, после износа не требующие замены каретки целиком.

              В комплекте - программное обеспечение FastCAM.

              Осуществляем отправку в любой регион.

              Техническая поддержка и консультации, большой опыт поставок и ввода в эксплуатацию (вы не останетесь с машиной и возникающими вопросами наедине - мы вам поможем в любой ситуации)
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