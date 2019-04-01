Консольная машина плазменной резки чпу (плазморез)

Поставляем и оказываем полную техническую поддержку на машины газовой и плазменной резки консольного типа РСА
Консольный станок плазменной и газовой резки с ЧПУ: 1) Рабочая зона - 1500х3000 (6000) 2) Толщина резки газом - до 150 мм 3) Толщина резки плазмой - до 30 мм, в зависимости от мощности источника 4) Способ резки - газовая в базовой комплектации - плазменная резке - требуется аппарат плазменной резки и компрессор. 5) Система контроля высоты плазмотрона по напряжению дуги; 6) Трехклапанная система газовой резки; 7) Шаговые двигатели работают на микрошаге, что обеспечивает высокую плавность перемещений;
Преимущества:
- Небольшой вес составных частей машины - можно легко перемещать машину с одной производитсвенной площадки на другую, что особенно актуально на стройплощадках, арендуемых цехах;. - Система контроля высоты резака по напряжению дуги с упрощенной настройкой, с функцией Arc-Ok (анализ включения дуги) + УМНЫЙ прожиг (экономит расходники). - Наличие кабель-канала для плазмотрона внутри консоли;. - Наличие плиты-основания - повышена жесткость и точность; - Новые регулирующиеся направляющие подшипники, после износа не требующие замены каретки целиком.
В комплекте - программное обеспечение FastCAM.
Осуществляем отправку в любой регион.
Техническая поддержка и консультации, большой опыт поставок и ввода в эксплуатацию (вы не останетесь с машиной и возникающими вопросами наедине - мы вам поможем в любой ситуации)