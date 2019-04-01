Станки плазменной резки с чпу в наличии (индустр)

Описание товара
В наличии станок плазменной резки с ЧПУ промышленного типа (склад в г. Омск, Королева д. 32).
Так же под Ваш запрос возможны другие варианты исполнения станков (другие рабочие размеры, труборез, управление, приводы).
Стоимость станков составляет: от 235 000 до 13 000 000 млн в зависимости от задачи. Звоните, пишите.
Параметры:
Тип: промышленный;
Рабочая зона: 2000*6000 мм.
Технологии резки: плазменная, газовая;
Количество осей Z - 2 шт (1 под газовый резак, 1 под плазменный);
Тип оси Z - ШД + ШВП, промышленного типа;
Система автоматического контроля высоты: по напряжению дуги (для газа емкостного типа)
Наличие автоподжига / гашения для газовой резки;
Управление - стойка, Windows.
Беспроводной пульт дистанционного управления, съемная беспроводная клавиатура.
Скорость перемещений: 20 000 мм/мин.
Привод: двусторонний
Тип привода: сервопривод Mitsubishi MR-E, 750 Вт
Тип передачи: шестерня/рейка
Тип направляющих: фрезерованный ЖД рельс + роликовые опоры 250мм.
Размещение оператора: интегрированное рабочее место (оператор перемещается вместе со станком и стойкой управления);
Толщина резки газом: до 150 мм (опционально до 300 мм);
Толщина резки плазмой: зависит от источника;
Тип источника плазмы: любой предназначенный для работы в системах автоматического раскроя. Возможна адаптация существующего источника;
Рабочий стол: изготавливается отдельно (варианты от 250 тыс.руб. до 750 тыс.руб.);
Система вытяжной вентиляции: подбирается по месту установки;
Возможна установка ФВУ, стоимость 450-750 тыс.руб. в зависимости от конфигурации;
Монтаж, ПНР, инструктаж, последующая техническая поддержка - входит в стоимость.