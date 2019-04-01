Станки плазменной резки с чпу в наличии (индустр)

Описание товара

В наличии станок плазменной резки с ЧПУ промышленного типа (склад в г. Омск, Королева д. 32).



Так же под Ваш запрос возможны другие варианты исполнения станков (другие рабочие размеры, труборез, управление, приводы).



Стоимость станков составляет: от 235 000 до 13 000 000 млн в зависимости от задачи. Звоните, пишите.



Параметры:

Тип: промышленный;

Рабочая зона: 2000*6000 мм.

Технологии резки: плазменная, газовая;

Количество осей Z - 2 шт (1 под газовый резак, 1 под плазменный);

Тип оси Z - ШД + ШВП, промышленного типа;

Система автоматического контроля высоты: по напряжению дуги (для газа емкостного типа)

Наличие автоподжига / гашения для газовой резки;

Управление - стойка, Windows.

Беспроводной пульт дистанционного управления, съемная беспроводная клавиатура.

Скорость перемещений: 20 000 мм/мин.

Привод: двусторонний

Тип привода: сервопривод Mitsubishi MR-E, 750 Вт

Тип передачи: шестерня/рейка

Тип направляющих: фрезерованный ЖД рельс + роликовые опоры 250мм.

Размещение оператора: интегрированное рабочее место (оператор перемещается вместе со станком и стойкой управления);

Толщина резки газом: до 150 мм (опционально до 300 мм);

Толщина резки плазмой: зависит от источника;

Тип источника плазмы: любой предназначенный для работы в системах автоматического раскроя. Возможна адаптация существующего источника;

Рабочий стол: изготавливается отдельно (варианты от 250 тыс.руб. до 750 тыс.руб.);

Система вытяжной вентиляции: подбирается по месту установки;

Возможна установка ФВУ, стоимость 450-750 тыс.руб. в зависимости от конфигурации;



Монтаж, ПНР, инструктаж, последующая техническая поддержка - входит в стоимость.