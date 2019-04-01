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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              1 980 000

              Станки плазменной резки с чпу в наличии (индустр)

              Телефон
              +79236814749
              Продавец
              ТУГУР-ИНЖИНИРИНГ
              0
              Описание товара
              В наличии станок плазменной резки с ЧПУ промышленного типа (склад в г. Омск, Королева д. 32).

              Так же под Ваш запрос возможны другие варианты исполнения станков (другие рабочие размеры, труборез, управление, приводы).

              Стоимость станков составляет: от 235 000 до 13 000 000 млн в зависимости от задачи. Звоните, пишите.

              Параметры:
              Тип: промышленный;
              Рабочая зона: 2000*6000 мм.
              Технологии резки: плазменная, газовая;
              Количество осей Z - 2 шт (1 под газовый резак, 1 под плазменный);
              Тип оси Z - ШД + ШВП, промышленного типа;
              Система автоматического контроля высоты: по напряжению дуги (для газа емкостного типа)
              Наличие автоподжига / гашения для газовой резки;
              Управление - стойка, Windows. 
              Беспроводной пульт дистанционного управления, съемная беспроводная клавиатура.
              Скорость перемещений: 20 000 мм/мин.
              Привод: двусторонний
              Тип привода: сервопривод Mitsubishi MR-E, 750 Вт
              Тип передачи: шестерня/рейка
              Тип направляющих: фрезерованный ЖД рельс + роликовые опоры 250мм.
              Размещение оператора: интегрированное рабочее место (оператор перемещается вместе со станком и стойкой управления);
              Толщина резки газом: до 150 мм (опционально до 300 мм);
              Толщина резки плазмой: зависит от источника;
              Тип источника плазмы: любой предназначенный для работы в системах автоматического раскроя. Возможна адаптация существующего источника;
              Рабочий стол: изготавливается отдельно (варианты от 250 тыс.руб. до 750 тыс.руб.);
              Система вытяжной вентиляции: подбирается по месту установки;
              Возможна установка ФВУ, стоимость 450-750 тыс.руб. в зависимости от конфигурации;

              Монтаж, ПНР, инструктаж, последующая техническая поддержка - входит в стоимость.
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