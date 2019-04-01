Дом 262 м² на участке 14 сот.

Описание товара

Площадь дома: 262 м²

Площадь участка: 14 сот.

Материал стен: брус

Вид объекта: дома

Этажей в доме: 2

Адрес: Кемеровская область, Новокузнецк, Арбатская улица.

общая площадь 262 кв. м., жилая 159 кв.м. Дом из деревянного бруса, в доме установлен котел амперного горения (топится 1 раз в неделю),фильтры для воды, жироулавитель, на участке 2 колодца, углярка, теплица 12*3 отапливается (запитано от котла), посажены вишня, яблони, смородина, малина, много виктории. Участок не топит, по периметру установлено видеонаблюдение. Рядом магазины, остановки общественного транспорта,школа, детский сад.