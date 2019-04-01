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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              4 490 000

              Дом 262 м² на участке 14 сот.

              Телефон
              +79236230293
              Продавец
              НРК
              0
              Описание товара
              Площадь дома: 262 м²
              Площадь участка: 14 сот.
              Материал стен: брус
              Вид объекта: дома
              Этажей в доме: 2
              Адрес: Кемеровская область, Новокузнецк, Арбатская улица.
              общая площадь 262 кв. м., жилая 159 кв.м. Дом из деревянного бруса, в доме установлен котел амперного горения (топится 1 раз в неделю),фильтры для воды, жироулавитель, на участке 2 колодца, углярка, теплица 12*3 отапливается (запитано от котла), посажены вишня, яблони, смородина, малина, много виктории. Участок не топит, по периметру установлено видеонаблюдение. Рядом магазины, остановки общественного транспорта,школа, детский сад.
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