Профнастил с полимерным покрытием С-8

Описание товара

Область применения

Применяется в качестве основного кровельного покрытия для скатных крыш.

Характеристики

Ширина полная – 1200 мм

Ширина рабочая - 1150 мм

Высота профиля – 8 мм

Цвет – в соответствии с RAL.

0,37 мм - 240руб/м2