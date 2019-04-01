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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              240

              Профнастил с полимерным покрытием С-8

              Телефон
              +79237796295
              Продавец
              АльфаСтройКом
              0
              Описание товара
              Область применения
              Применяется в качестве основного кровельного покрытия для скатных крыш.
              Характеристики
              Ширина полная – 1200 мм
              Ширина рабочая - 1150 мм
              Высота профиля – 8 мм
              Цвет – в соответствии с RAL.
              0,37 мм - 240руб/м2
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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