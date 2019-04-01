Оsb плита 9 мм

Сфера применения ориентированно-стружечных плит: - для выравнивания полов; обшивки стен и потолков; - возведения каркасных сооружений, лестниц и перекрытий; - при изготовлении каркасной мебели или стеллажей для хранения. - - как основание под гибкую черепицу. Качества: V натуральность сырья в производстве; V умеренная стоимость делает; V имеет небольшой вес; V изготовленная из натурального сырья; V поперечная ориентированность древесной щепы наделяет плиту гибкостью, а также позволяет выдерживать большие нагрузки в эксплуатации; V деревянная щепа обладает звуко- и теплоизоляцией, наделяя такими качествами и ОСП.
2500мм х 1250мм х 9мм - 705 руб. 2500мм х 1250мм х 12мм - 915 руб.
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