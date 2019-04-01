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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              735

              Оsb плита 9 мм

              Телефон
              +79237796295
              Продавец
              АльфаСтройКом
              0
              Описание товара
              Сфера применения ориентированно-стружечных плит: 
              - для выравнивания полов; обшивки стен и потолков;
              - возведения каркасных сооружений, лестниц и перекрытий;
              - при изготовлении каркасной мебели или стеллажей для хранения. - - как основание под гибкую черепицу.
              Качества:
              V натуральность сырья в производстве;
              V умеренная стоимость делает;
              V имеет небольшой вес;
              V изготовленная из натурального сырья;
              V поперечная ориентированность древесной щепы наделяет плиту гибкостью, а также позволяет выдерживать большие нагрузки в эксплуатации;
              V деревянная щепа обладает звуко- и теплоизоляцией, наделяя такими качествами и ОСП.

              2500мм х 1250мм х 9мм - 705 руб.
              2500мм х 1250мм х 12мм - 915 руб.

              В продаже все виды материалов для кровли и фасада!
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