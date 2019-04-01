Оsb плита 9 мм

Описание товара

Сфера применения ориентированно-стружечных плит:

- для выравнивания полов; обшивки стен и потолков;

- возведения каркасных сооружений, лестниц и перекрытий;

- при изготовлении каркасной мебели или стеллажей для хранения. - - как основание под гибкую черепицу.

Качества:

V натуральность сырья в производстве;

V умеренная стоимость делает;

V имеет небольшой вес;

V изготовленная из натурального сырья;

V поперечная ориентированность древесной щепы наделяет плиту гибкостью, а также позволяет выдерживать большие нагрузки в эксплуатации;

V деревянная щепа обладает звуко- и теплоизоляцией, наделяя такими качествами и ОСП.



2500мм х 1250мм х 9мм - 705 руб.

2500мм х 1250мм х 12мм - 915 руб.



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