Костюм АБ Комплект Маскхалат

Описание товара

Куртка укороченная, с центральной бортовой застёжкой на молнию.На полочках обработаны два нижних прорезных кармана с листочкой и два верхних накладных кармана- книжки с клапанами, застёгивающимися на тесьму"контакт".Спинка цельнокроёная.Рукава втачные из двух частей, с манжетами, притаченными по низу, собранные на две резинки.Куртка на притачном поясе, собранном на эластичную ленту - резинку.Капюшон втачной, состоит из трёх частей, по лицевому вырезу стягивается шнуром.Брюки на притачном поясе, собранном на резинку. На передних половинках обработаны два боковых кармана.Низ брюк собран на резинку.Костюм упакован в сумку.Ткань верха: сорочечная