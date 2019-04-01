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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              1 150

              Каска Delta plus Diamond

              Телефон
              +78122453020
              Продавец
              Интернет-магазин AB-K Shop
              0
              Описание товара
              Дополнительная информация: Инновативная каска в форме бейсболки, которая имеет лучший обзор. Сигнальная. Можно носить наоборот, переставив внутренние ремешки. Каска защитная из полиэтилена высокой плотности, устойчивая к УФ лучам. Регулируется вручную. Вставка для впитывания пота. Обладает электроизоляционным свойством 440V (440VAC). Защищает от раскаленных металлических частиц, так же от экстримальных температур -20 C до +50 C.Светоотражающая полоска на каске обеспечивают высокую видимость, как днем, так и ночью. Вес 368 грамм
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