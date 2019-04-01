Каска Delta plus Diamond

Описание товара

Дополнительная информация: Инновативная каска в форме бейсболки, которая имеет лучший обзор. Сигнальная. Можно носить наоборот, переставив внутренние ремешки. Каска защитная из полиэтилена высокой плотности, устойчивая к УФ лучам. Регулируется вручную. Вставка для впитывания пота. Обладает электроизоляционным свойством 440V (440VAC). Защищает от раскаленных металлических частиц, так же от экстримальных температур -20 C до +50 C.Светоотражающая полоска на каске обеспечивают высокую видимость, как днем, так и ночью. Вес 368 грамм