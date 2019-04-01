Толстовка Glacier 991

Описание товара

Молодежная толстовка-кенгуру с капюшоном. Модель однотонная с круглым воротом и яркой надписью на груди"Glacier Athletic" , низ и рукава обрамлены резинкой. Отлично подходит к спортивным образам. Ткань 70% хлопок 30% полиэстер.