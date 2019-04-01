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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              915

              Туалетная вода PACO RABANNE OLYMPEA AQUA, 80ML, EDT

              Телефон
              +74994906828
              Продавец
              Mоя покупка
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              Описание товара
              Paco Rabanne в начале 2016 года выпустил прохладную, акватическую интерпретацию двух своих наиболее известных парфюмов.Olympea Aqua – это продолжение легенды о прекрасной богине. Восточный цветочный аромат звучит необыкновенно утонченно, женственно и освежающе. Тонкая прохлада зелени и цитрусов красиво обрамляет изысканное благоухание имбирной лилии. Неожиданные вкрапления соленой ванили в грациозном Olympea Aqua символизирует интеллект, смелость и волю обладательницы парфюма, а глубоких бархатные мотивы калидонского кашемирового дерева и серой амбры гармонично завершают изящный и очаровательный образ.Композиция: листья горького апельсина, калабрийский бергамот, имбирная лилия, калидонское кашемировое дерево, соленая ваниль, серая амбра.
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