Туалетная вода PACO RABANNE OLYMPEA AQUA, 80ML, EDT

Описание товара

Paco Rabanne в начале 2016 года выпустил прохладную, акватическую интерпретацию двух своих наиболее известных парфюмов.Olympea Aqua – это продолжение легенды о прекрасной богине. Восточный цветочный аромат звучит необыкновенно утонченно, женственно и освежающе. Тонкая прохлада зелени и цитрусов красиво обрамляет изысканное благоухание имбирной лилии. Неожиданные вкрапления соленой ванили в грациозном Olympea Aqua символизирует интеллект, смелость и волю обладательницы парфюма, а глубоких бархатные мотивы калидонского кашемирового дерева и серой амбры гармонично завершают изящный и очаровательный образ.Композиция: листья горького апельсина, калабрийский бергамот, имбирная лилия, калидонское кашемировое дерево, соленая ваниль, серая амбра.