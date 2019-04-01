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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              915

              Женская туалетная вода Paco Rabanne Xs Black 80 мл

              Телефон
              +74994906828
              Продавец
              Mоя покупка
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              Описание товара
              Группа ароматов: цветочные, восточные.Верхние ноты: клюква, розовый перец.Ноты сердца: роза, черная фиалка, какао.Базовые ноты: ваниль, пачули, дерево массоя.Год создания: 2007.Женская туалетная вода Paco Rabanne Xs Black (Пако Рабан Икс Эс Блэк) создана знаменитыми парфюмерами Emilie (Bevierre) Coppermann и Mark Buxton, которые сделали все возможное для того, чтобы воплотить в реальность уникальную цветочную композицию, яркую и достаточно оригинальную.Аромат Paco Rabanne Xs Black - нестандартный, насыщенный, чувственный. Идеален в осенне-зимний период.
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