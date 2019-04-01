Женская туалетная вода Lancome TRESOR MIDNIGHT ROSE, 75ml

Описание товара

Композиция LANCOME Tresor Midnight Rose выпущена в продажу в 2011 году. Парфюмерная вода включает:Верхние ноты, открывающиеся гармоничным переплетением терпких аккордов лепестков чайной розы и сладких вкраплений ягод зрелой малины.Ноты сердца, образованные сочетанием бутонов весеннего жасмина и волнующего пиона, обрамленного нежной дымкой из шлейфа розового перца и листов черной смородины.Базовые ноты, представленные восточным мускусом, пикантным вкраплением древесных аккордов кедра из Вирджинии и прованской ванили.