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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              915

              Женская туалетная вода Lancome TRESOR MIDNIGHT ROSE, 75ml

              Телефон
              +74994906828
              Продавец
              Mоя покупка
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              Описание товара
              Композиция LANCOME Tresor Midnight Rose выпущена в продажу в 2011 году. Парфюмерная вода включает:Верхние ноты, открывающиеся гармоничным переплетением терпких аккордов лепестков чайной розы и сладких вкраплений ягод зрелой малины.Ноты сердца, образованные сочетанием бутонов весеннего жасмина и волнующего пиона, обрамленного нежной дымкой из шлейфа розового перца и листов черной смородины.Базовые ноты, представленные восточным мускусом, пикантным вкраплением древесных аккордов кедра из Вирджинии и прованской ванили.
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