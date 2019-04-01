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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              915

              Туалетная вода MON JASMIN NOIR THE ESSENCE OF A JEWELLER BVLGARI, 75ML, EDP

              Телефон
              +74994906828
              Продавец
              Mоя покупка
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              Описание товара
              Незабываемый аромат этой женской туалетной воды из цветочного творения Вам подарит всемирно известный бренд Bvlgari и парфюмер Olivier Polge. Этот аромат адресован более молодой аудитории, чем его предшественник Jasmin Noir. Как и любая женская туалетная вода"Mon Jasmin Noir" обладает стойким и неповторимым ароматом.В основе этой женской туалетной воды лежит божественный аромат столь роскошного, действительно женственного цветка как жасмин. Дополнительный фон аромату создают такие запахи цветов, как ландыш, мускус, а так же запахи древесины, что добавляет особенной головокружительной привлекательности. Лицом нового шедевра стала киноактриса Кирстен Данст, имеющая большую популярность благодаря своим ролям во многих нашумевших фильмах. Роскошный аромат таких духов должна представлять только роскошная женщина!
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