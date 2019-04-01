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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              915

              Туалетная вода CH CENTRAL PARK CAROLINA HERRERA, 100ML, EDT

              Телефон
              +74994906828
              Продавец
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              Описание товара
              Цветочно-древесный аромат для женщин CH Central Park выпущен в 2016 году американским брендом Carolina Herrera. Свежие, древесно-пряные тона парфюма воплощают весеннее настроение, навеянное прогулками по знаменитому Центральному парку Нью-Йорка. Чудесное смешение запахов цветов, фруктов и деревьев создает удивительно красивую, опьяняющую и бодрящую ауру, распространяющуюся далеко за пределы зеленого оазиса в сердце мегаполиса. Вневременная атмосфера аромата актуальна в наши дни точно так же, как и столетия назад. Удивительно женственные, чувственные и притягательные акценты парфюма украсят облик каждой современной женщины, создавая вокруг нее тонкой привлекательности.
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