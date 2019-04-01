Туалетная вода CH CENTRAL PARK CAROLINA HERRERA, 100ML, EDT

Описание товара

Цветочно-древесный аромат для женщин CH Central Park выпущен в 2016 году американским брендом Carolina Herrera. Свежие, древесно-пряные тона парфюма воплощают весеннее настроение, навеянное прогулками по знаменитому Центральному парку Нью-Йорка. Чудесное смешение запахов цветов, фруктов и деревьев создает удивительно красивую, опьяняющую и бодрящую ауру, распространяющуюся далеко за пределы зеленого оазиса в сердце мегаполиса. Вневременная атмосфера аромата актуальна в наши дни точно так же, как и столетия назад. Удивительно женственные, чувственные и притягательные акценты парфюма украсят облик каждой современной женщины, создавая вокруг нее тонкой привлекательности.