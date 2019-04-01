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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              915

              Женская туалетная вода L'EAU PAR KENZO POUR FEMME EAU DE TOILETTE, 100 мл

              Телефон
              +74994906828
              Продавец
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              Описание товара
              Элегантный нежно-голубой флакон L'eau Kenzo Pour Femme, благодаря игре тени и света, изображает волны и предвещает наслаждение от особенного, невероятного аромата. Верхние ноты открывают композицию сочным мандарином, мятной прохладой, пикантным перцем, тростником и свежей зеленой сиренью. В сердце парфюма — нежная фиалка, благородная роза, белый персик, водяная лилия и утонченный цветок амариллиса. Завершают пирамиду базовые ноты кедра, ванили и белого мускуса.Туалетная вода L'eau Kenzo Pour Femme от KENZO покоряет богатым, насыщенным звучанием, как и настоящая женщина, в которой кроется загадка, необъяснимая обворожительность и шарм.Парфюм относится к акватической цветочной группе.Группа аромата:Акватический цветочныйПирамида аромата:Искрящиеся верхние ноты: Замороженная Мята, Розовый Перец, Мандарин
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