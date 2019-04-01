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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              915

              Туалетная вода GUCCI MUSEO FOREVER NOW, 100 мл (унисекс)

              Телефон
              +74994906828
              Продавец
              Mоя покупка
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              Описание товара
              Всемирно известный бренд Gucci в 2013 году анонсировал новый аромат под названием Gucci Museo Forever Now («Гуччи Музео. Теперь навсегда»). Эта композиция стала результатом совместного труда дома Gucci и итальянской парфюмерной компании Lorenzo Villoresi. Аромат будет выпущен лимитированным тиражом. Новый парфюм посвящен музею, который создан при доме Gucci. Аромат обращен к истории создания и добрым традициям именитого дома. Также для всех ценителей роскошной и неординарной нишевой парфюмерии, мы предлагаем аромат Frédéric Malle Dries Van Noten. Композиция Museo Forever Now содержит яркие ноты бергамота, черного перца и мандарина, которые открывают аромат. Терпкий аромат кожи, цветов апельсина, мускусного ореха, душистой розы содержатся в «сердце». Базовые аккорды парфюма: амбра, тосканский ирис, мускус и ветивер.
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