Туалетная вода GUCCI MUSEO FOREVER NOW, 100 мл (унисекс)

Описание товара

Всемирно известный бренд Gucci в 2013 году анонсировал новый аромат под названием Gucci Museo Forever Now («Гуччи Музео. Теперь навсегда»). Эта композиция стала результатом совместного труда дома Gucci и итальянской парфюмерной компании Lorenzo Villoresi. Аромат будет выпущен лимитированным тиражом. Новый парфюм посвящен музею, который создан при доме Gucci. Аромат обращен к истории создания и добрым традициям именитого дома. Также для всех ценителей роскошной и неординарной нишевой парфюмерии, мы предлагаем аромат Frédéric Malle Dries Van Noten. Композиция Museo Forever Now содержит яркие ноты бергамота, черного перца и мандарина, которые открывают аромат. Терпкий аромат кожи, цветов апельсина, мускусного ореха, душистой розы содержатся в «сердце». Базовые аккорды парфюма: амбра, тосканский ирис, мускус и ветивер.