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Женская туалетная вода Guerlain La Petite Robe Noire Black Perfecto 100 мл
Добавлено
01.04.2019
915
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Женская туалетная вода Guerlain La Petite Robe Noire Black Perfecto 100 мл
Телефон
+74994906828
Продавец
Mоя покупка
0
Описание товара
Женская туалетная вода Guerlain La Petite Robe Noire Black Perfecto 100 мл.Группа ароматов: цветочные, восточные.Верхние ноты: вишня, миндаль, черный чай.Ноты сердца: лакричник, роза.Базовые ноты: бобы тонка, кожа, пачули, черный мускус.Год выпуска: 2017.
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