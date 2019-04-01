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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2019
              915

              Женская туалетная вода Dolce & Gabbana Pour Femme Intense 100 мл

              Телефон
              +74994906828
              Продавец
              Mоя покупка
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              Описание товара
              Группа ароматов: цветочные, восточные.Верхние ноты: зеленый мандарин, нероли.Ноты сердца: тубероза, цветы апельсина.Базовые ноты: зефир, пастила, сандал.Год выпуска: 2013.Аромат Dolce & Gabbana Pour Femme Intense (Дольче и Габбана Пур Фам Интенс) для очаровательных женщин - магическая смесь утонченных компонентов, которым невозможно противостоять.Насыщенный аромат восточных цветов разжигает чувства, а беззастенчиво провокационные ноты призрачных белых цветов пробуждают давно забытые воспоминания и воспламеняют глубокую страсть. Тонкие штрихи нероли и зеленого мандарина уступают место изобильному и интригующему контрасту двух благородных белых цветов: апельсинового дерева и туберозы. Густые обволакивающие ноты цветка апельсина перекликаются с глубоким и ненасытным шлейфом туберозы. Это придает аромату яркий, наполненный истинной женственностью характер.Аромат заставляет оборачиваться и интригует. Насыщенный и сильный шлейф не оставляет шансов, приводя свои жертвы в экстаз от умопомрачительной красоты. Ноты теплого смолистого сандалового дерева и чувственного мускуса смешиваются со сливочным аккордом пастилы, и этому пленительному чувственному союзу невозможно противостоять.
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