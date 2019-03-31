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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.03.2019
              438

              Выключатель автоматический 1 пол 10A B 6kA ABB

              Телефон
              88005558859
              Продавец
              АВС-электро
              0
              Описание товара
              Выключатель S201 B10 ABB – компактное устройство, созданное для защиты сетей распределения и групповых цепей от КЗ и скачков напряжения. В случае неполадок в сети модель отключает ток, предохраняя от перегорания электрические приборы разной мощности. Дополнительные параметрыВыключатель S201 B10 ABB монтируется в рабочую поверхность методом врезки на глубину 68 мм. Прочные материалы и специальная конструкция класса IP20 защищают его от механических повреждений, а также влаги и пыли, увеличивая срок эксплуатации. Особенности: линейное напряжение 220-230 В
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