Выключатель автоматический 1 пол 10A B 6kA ABB

Описание товара

Выключатель S201 B10 ABB – компактное устройство, созданное для защиты сетей распределения и групповых цепей от КЗ и скачков напряжения. В случае неполадок в сети модель отключает ток, предохраняя от перегорания электрические приборы разной мощности. Дополнительные параметрыВыключатель S201 B10 ABB монтируется в рабочую поверхность методом врезки на глубину 68 мм. Прочные материалы и специальная конструкция класса IP20 защищают его от механических повреждений, а также влаги и пыли, увеличивая срок эксплуатации. Особенности: линейное напряжение 220-230 В