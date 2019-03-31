Выключатель автоматический 3 пол 10A D 10кА ВА47 100 IEK

Описание товара

Автоматические выключатели ВА 47-100 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок.Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 10, 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100 Номинальная отключающая способность, А 10 000 Напряжение постоянного тока, В/полюс 60 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 35 Масса одного полюса, кг 0,15 Диапазон рабочих температур, °С —40 +50