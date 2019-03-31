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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.03.2019
              495

              Выключатель автоматический 3 пол 16А C 6кА ВМ63 КЭАЗ

              Телефон
              88005558859
              Продавец
              АВС-электро
              0
              Описание товара
              Выпускаются в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях на номинальные токи от 1 до 63 А с типами защитных характеристик В, С или D.Максимальная предельная коммутационная способность – 6 кА.Тип В применяется для защиты распределительных и групповых цепей административных и жилых зданий только при активных нагрузках, таких как электронагреватели, кипятильники, электроплиты.Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 3 In до 5 In.Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,13 In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,45 In.Тип С применяется для защиты распределительных и групповых цепей административных и жилых зданий с обычными нагрузками, такими как освещение, розетки.Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 5 In до 10 In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,13 In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,45 In.
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