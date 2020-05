Выключатель автоматический 3 пол 16А C 6кА ВМ63 КЭАЗ

Описание товара

Выпускаются в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях на номинальные токи от 1 до 63 А с типами защитных характеристик В, С или D.Максимальная предельная коммутационная способность – 6 кА.Тип В применяется для защиты распределительных и групповых цепей административных и жилых зданий только при активных нагрузках, таких как электронагреватели, кипятильники, электроплиты.Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 3 In до 5 In.Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,13 In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,45 In.Тип С применяется для защиты распределительных и групповых цепей административных и жилых зданий с обычными нагрузками, такими как освещение, розетки.Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 5 In до 10 In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,13 In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,45 In.