Выключатель автоматический 3 пол 160A 35кА ВА88 35 TDM

Описание товара

Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения. Применяются в жилом и гражданском строительстве, производственных объектах, электроподстанциях, распределительных пунктах. Удобство монтажаВыключатели ВА88 могут устанавливаться в любом положении без изменений их номинальных характеристик и запитываться через верхние или нижние клеммы без нарушения работоспособности. Вспомогательные устройства для ВА88 удобны и просты в установке. Расцепитель минимального напряжения, независимый расцепитель, дополнительные контакты, аварийные контакты любой электромонтажник способен установить самостоятельно. Все вспомогательные устройства легко вставляются в специальные ниши, предназначенные для них. КонструкцияКомпактные размеры (габариты и вес на 10-20% меньше аналогичных выключателей отечественных производителей) позволяют успешно заменить старые автоматические выключатели на ВА88 в существующих щитах, а также монтировать новые шкафы и щиты меньшего размера. Имеется сигнализация о положениях контактов или о любом отключении в случае неисправности, дистанционное отключение. Пластиковые детали корпуса выключателей выполнены из стеклонаполненного полиамида, обеспечивающего устойчивость к деформациям, возникающем при коротком замыкании. ЭксплуатацияДвойная изоляция – полное разделение силовой и вспомогательной цепей. Корпус каждого из дополнительных устройств помещается в отдельную нишу, что полностью исключает риск контакта с активными частями и повышает безопасность обслуживания и проверки. Полный диапазон тепловых расцепителей дает возможность обеспечить селективность при многоступенчатой системе защиты.