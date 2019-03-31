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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.03.2019
              456

              Выключатель автоматический 3 пол 16A D 4,5кА ВА47 29 IEK

              Телефон
              88005558859
              Продавец
              АВС-электро
              0
              Описание товара
              ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО:- корпус из термостойкой ABS-пластины- рукоятка управления- присоеденительные зажимы с насечкой для фиксации внешних проводников- неподвижные и подвижные контакты из серебряного композита- катушка электромагнитного расцепителя- биметаллическая пластина теплового расцепителя- дугогасительная камера- посадочное место на DIN- рейкуОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:- номинальное напряжение, В: 230/240- номинальная частота сети f, Гц: 50- напряжение постоянного тока на один полюс, не более, В: 48- наибольшая отключающая способность не менее, кА: 4,5- число полюсов: 1, 2, 3, 4- макс. сечение провода, присоед. к зажимам, мм. кв.: 25- номинальный рабочий ток Iн, А: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63- степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP 20
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