Почвофреза Польская wirax захват 1,4;1,6;1,8;2,1 м

Описание товара

Фреза почвообрабатывающая предназначена для перемещения и рыхления различных типов почвы. Фреза является универсальным орудием - она может в какой-то степени совместить одновременно работу плуга, культиватора и бороны. Используя почвофрезу, можно, например, быстро обрабатывать поле после многолетних культур и после вспашки лугов и пастбищ. Также почвофрезу можно использовать для перемешивания гербицидов, минеральных удобрений и почвы. Допустимый угол наклона местности составляет максимум 12 градусов (22%). Машина предназначена для малых и средних хозяйств и агрегатируется с тракторами тягового класса тяги 0,6 и выше.

Технические характеристики:

Рабочая ширина - 1 200; 1 600; 1 800; 2 100 мм.

Габаритные размеры (ДхШхВ) - 1400х2000х930 мм.

Рабочая глубина - до 150 мм.

Производительность - 0,24-0,7 га/ч.

Масса - 270-300-330-350 кг.

Рабочая скорость - до 5 км/ч.

Число оборотов ВОМ - 540 об/мин.



Доставка по Москве и Московской области а также в любой регион РФ.

По наличию есть почвофрезы Wirax с шириной захвата 1,4; 1,6; 1,8; 2,1 м.