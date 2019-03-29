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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              83 000

              Почвофреза Польская wirax захват 1,4;1,6;1,8;2,1 м

              Телефон
              +79253355545
              Продавец
              Грантэк XX1
              0
              Описание товара
              Фреза почвообрабатывающая предназначена для перемещения и рыхления различных типов почвы. Фреза является универсальным орудием - она может в какой-то степени совместить одновременно работу плуга, культиватора и бороны. Используя почвофрезу, можно, например, быстро обрабатывать поле после многолетних культур и после вспашки лугов и пастбищ. Также почвофрезу можно использовать для перемешивания гербицидов, минеральных удобрений и почвы. Допустимый угол наклона местности составляет максимум 12 градусов (22%). Машина предназначена для малых и средних хозяйств и агрегатируется с тракторами тягового класса тяги 0,6 и выше.
              Технические характеристики:
              Рабочая ширина - 1 200; 1 600; 1 800; 2 100 мм.
              Габаритные размеры (ДхШхВ) - 1400х2000х930 мм.
              Рабочая глубина - до 150 мм.
              Производительность - 0,24-0,7 га/ч.
              Масса - 270-300-330-350 кг.
              Рабочая скорость - до 5 км/ч.
              Число оборотов ВОМ - 540 об/мин.

              Доставка по Москве и Московской области а также в любой регион РФ.
              По наличию есть почвофрезы Wirax с шириной захвата 1,4; 1,6; 1,8; 2,1 м.
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