Мини пресс-подборщик YK850 / YK870 Китай

Описание товара

Гарантия 2 года.



Производство - фабричный Китай.



При необходимости возможна доставка по Москве и Московской области а также в любой регион РФ.



Технические характеристики:

Рабочая скорость - 2-5 км/час.

Габаритные размеры (ДхШхВ) - 1235*1490*1575 мм.

Мощность трактора - от 18 л.с.

Рабочая ширина - 800 мм.

Вес связанной травы - 15-30 кг. (YK870 - 30-45 кг.)

Размер рулона Φ - 500х700 мм. (YK870 - 610х700 мм)

Тип управления - задний ВОМ.

Вес 420 кг.



Навесной пресс-подборщик YK0850/ YK0870 предназначен для сбора скошенного косилкой сена в обвязанные специальным шпагатом рулоны, удобные для дальнейшей транспортировки и продажи. Полученный рулон размером Ф50 х 70 / 61 х 70 см и весом от 15 до 30 кг / от 30 до 45 кг (в зависимости от настройки степени сжатия пресса) в отличии от больших пресс-подборщиков, может быть перенесен и погружен одним человеком.