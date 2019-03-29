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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              160 000

              Мини пресс-подборщик YK850 / YK870 Китай

              Телефон
              +79253355545
              Продавец
              Грантэк XX1
              0
              Описание товара
              Гарантия 2 года.

              Производство - фабричный Китай.

              При необходимости возможна доставка по Москве и Московской области а также в любой регион РФ. 

              Технические характеристики:
              Рабочая скорость - 2-5 км/час.
              Габаритные размеры (ДхШхВ) - 1235*1490*1575 мм.
              Мощность трактора - от 18 л.с.
              Рабочая ширина - 800 мм.
              Вес связанной травы - 15-30 кг. (YK870 - 30-45 кг.)
              Размер рулона Φ - 500х700 мм. (YK870 - 610х700 мм)
              Тип управления - задний ВОМ.
              Вес 420 кг.

              Навесной пресс-подборщик YK0850/ YK0870 предназначен для сбора скошенного косилкой сена в обвязанные специальным шпагатом рулоны, удобные для дальнейшей транспортировки и продажи. Полученный рулон размером Ф50 х 70 / 61 х 70 см и весом от 15 до 30 кг / от 30 до 45 кг (в зависимости от настройки степени сжатия пресса) в отличии от больших пресс-подборщиков, может быть перенесен и погружен одним человеком.
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