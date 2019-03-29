Мини пресс-подборщик YK850 / YK870 Китай

При необходимости возможна доставка по Москве и Московской области а также в любой регион РФ.
Технические характеристики: Рабочая скорость - 2-5 км/час. Габаритные размеры (ДхШхВ) - 1235*1490*1575 мм. Мощность трактора - от 18 л.с. Рабочая ширина - 800 мм. Вес связанной травы - 15-30 кг. (YK870 - 30-45 кг.) Размер рулона Φ - 500х700 мм. (YK870 - 610х700 мм) Тип управления - задний ВОМ. Вес 420 кг.
Навесной пресс-подборщик YK0850/ YK0870 предназначен для сбора скошенного косилкой сена в обвязанные специальным шпагатом рулоны, удобные для дальнейшей транспортировки и продажи. Полученный рулон размером Ф50 х 70 / 61 х 70 см и весом от 15 до 30 кг / от 30 до 45 кг (в зависимости от настройки степени сжатия пресса) в отличии от больших пресс-подборщиков, может быть перенесен и погружен одним человеком.