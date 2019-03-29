Трактор Беларус 82.1 отвал щетка (муп-351-01)

Описание товара

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Машина уборочная МУП-351 ГР предназначена для очистки улиц, площадей, тротуаров, дорог, стройплощадок от грунтовых наносов, мусора и снега, выполнения земляных работ на рыхлых грунтах I-II категории.



Базовый трактор МТЗ-82.1.



Машина уборочная МУП-351 ГР оснащается оборудованием завода"Сальсксельмаш" и может иметь три модификации:

1. Машина уборочная МУП-351 ГР-01

Состав оборудования:

- Отвал

- Щеточное-оборудование

2. Машина уборочная МУП-351 ГР-02

Состав оборудования:

-Погрузочное оборудование;

-Щеточное оборудование;

3. Машина уборочная МУП-351 ГР-03

Состав оборудования:

-Погрузочное оборудование;

-Коммунальный гидроповоротный отвал;

-Щеточное оборудование;



Организовываем доставку собственным транспортом по Москве и Московской области, а также в любой регион РФ.