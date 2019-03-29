Трактор Беларус 82.1 отвал щетка (муп-351-01)

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Машина уборочная МУП-351 ГР предназначена для очистки улиц, площадей, тротуаров, дорог, стройплощадок от грунтовых наносов, мусора и снега, выполнения земляных работ на рыхлых грунтах I-II категории.
Базовый трактор МТЗ-82.1.
Машина уборочная МУП-351 ГР оснащается оборудованием завода"Сальсксельмаш" и может иметь три модификации: 1. Машина уборочная МУП-351 ГР-01 Состав оборудования: - Отвал - Щеточное-оборудование 2. Машина уборочная МУП-351 ГР-02 Состав оборудования: -Погрузочное оборудование; -Щеточное оборудование; 3. Машина уборочная МУП-351 ГР-03 Состав оборудования: -Погрузочное оборудование; -Коммунальный гидроповоротный отвал; -Щеточное оборудование;
Организовываем доставку собственным транспортом по Москве и Московской области, а также в любой регион РФ.