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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              1 395 000

              Трактор Беларус 82.1 отвал щетка (муп-351-01)

              Телефон
              +79253355545
              Продавец
              Грантэк XX1
              0
              Описание товара
              Принимаем оплату в любой, удобной для Вас форме: безналичный, наличный расчет. 
              Имеем большой опыт работы с лизинговыми организациями!

              Машина уборочная МУП-351 ГР предназначена для очистки улиц, площадей, тротуаров, дорог, стройплощадок от грунтовых наносов, мусора и снега, выполнения земляных работ на рыхлых грунтах I-II категории.

              Базовый трактор МТЗ-82.1.

              Машина уборочная МУП-351 ГР оснащается оборудованием завода"Сальсксельмаш" и может иметь три модификации:
              1. Машина уборочная МУП-351 ГР-01
              Состав оборудования:
              - Отвал 
              - Щеточное-оборудование 
              2. Машина уборочная МУП-351 ГР-02
              Состав оборудования:
              -Погрузочное оборудование;
              -Щеточное оборудование;
              3. Машина уборочная МУП-351 ГР-03
              Состав оборудования:
              -Погрузочное оборудование; 
              -Коммунальный гидроповоротный отвал;
              -Щеточное оборудование;

              Организовываем доставку собственным транспортом по Москве и Московской области, а также в любой регион РФ.
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