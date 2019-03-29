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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              870 000

              Трактор Беларус 320.4 отвал щетка (муп-320-01)

              Телефон
              +79253355545
              Продавец
              Грантэк XX1
              0
              Описание товара
              Принимаем оплату в любой, удобной для Вас форме: безналичный, наличный расчет.
              Имеем большой опыт работы с лизинговыми организациями!

              Машина уборочная МТЗ-320.4 с отвалом и щеткой предназначена для очистки улиц, площадей, тротуаров, дорог, стройплощадок от грунтовых наносов, мусора и снега, выполнения земляных работ на рыхлых грунтах I-II категории.

              Базовый трактор Беларус-320.4М с двигателем ММЗ (26,5 кВт, 36 л.с.) или Беларус 320.4 с двигателем Lombardini (26,5 кВт, 36 л.с.)

              Оснащается оборудованием завода"Сальсксельмаш" и может иметь три модификации:
              1. Машина уборочная МУП-320 ГР-01
              Состав оборудования:
              - Коммунальный отвал
              - Щеточное оборудование;
              2. Машина уборочная МУП-320 ГР-02
              Состав оборудования:
              -Погрузочное оборудование;
              -Щеточное оборудование;
              3. Машина уборочная МУП-320 ГР-03
              Состав оборудования:
              -Погрузочное оборудование;
              -Коммунальный отвал;
              -Щеточное оборудование;

              Организовываем доставку собственным транспортом по Москве и Московской области, а также в любой регион РФ.
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