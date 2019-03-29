Трактор Беларус 320.4 отвал щетка (муп-320-01)

Описание товара
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Машина уборочная МТЗ-320.4 с отвалом и щеткой предназначена для очистки улиц, площадей, тротуаров, дорог, стройплощадок от грунтовых наносов, мусора и снега, выполнения земляных работ на рыхлых грунтах I-II категории.
Базовый трактор Беларус-320.4М с двигателем ММЗ (26,5 кВт, 36 л.с.) или Беларус 320.4 с двигателем Lombardini (26,5 кВт, 36 л.с.)
Оснащается оборудованием завода"Сальсксельмаш" и может иметь три модификации:
1. Машина уборочная МУП-320 ГР-01
Состав оборудования:
- Коммунальный отвал
- Щеточное оборудование;
2. Машина уборочная МУП-320 ГР-02
Состав оборудования:
-Погрузочное оборудование;
-Щеточное оборудование;
3. Машина уборочная МУП-320 ГР-03
Состав оборудования:
-Погрузочное оборудование;
-Коммунальный отвал;
-Щеточное оборудование;
Организовываем доставку собственным транспортом по Москве и Московской области, а также в любой регион РФ.