Трактор Беларус 320.4 отвал щетка (муп-320-01)

Описание товара

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Машина уборочная МТЗ-320.4 с отвалом и щеткой предназначена для очистки улиц, площадей, тротуаров, дорог, стройплощадок от грунтовых наносов, мусора и снега, выполнения земляных работ на рыхлых грунтах I-II категории.



Базовый трактор Беларус-320.4М с двигателем ММЗ (26,5 кВт, 36 л.с.) или Беларус 320.4 с двигателем Lombardini (26,5 кВт, 36 л.с.)



Оснащается оборудованием завода"Сальсксельмаш" и может иметь три модификации:

1. Машина уборочная МУП-320 ГР-01

Состав оборудования:

- Коммунальный отвал

- Щеточное оборудование;

2. Машина уборочная МУП-320 ГР-02

Состав оборудования:

-Погрузочное оборудование;

-Щеточное оборудование;

3. Машина уборочная МУП-320 ГР-03

Состав оборудования:

-Погрузочное оборудование;

-Коммунальный отвал;

-Щеточное оборудование;



Организовываем доставку собственным транспортом по Москве и Московской области, а также в любой регион РФ.