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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              830 000

              Пресс-подборщик Metal-Fach Z-562 Польша

              Телефон
              +79253355545
              Продавец
              Грантэк XX1
              0
              Описание товара
              Производим доставку по Москве и Московской области а также в любой регион РФ.

              Гарантия.

              Описание:

              Тип - Рулонный

              Камера - постоянная 16-вальцовая

              Масса - 2200 кг

              Минимальная мощность трактора - 35 кВт

              Производительность - 20 рул./ч.

              Ширина подборщика - 1800 мм

              Диаметр рулона - 1200 мм

              Ширина рулона - 1200 мм

              Вес рулона - 100-600 кг

              Особенности:

              В базовой комплектации стоит система обмотки шпагатом, по заказу пресс-подборщик можно доукомплектовать системой обмотки сеткой.

              Прессовальная камера вальцового типа, основанная на 16 вальцах.

              Применение барабанно-пальцевого подборщика шириной 1,8 метра увеличивает эффективность уборки материала.

              Цифровая панель управления со счетчиком рулонов и сервисными функциями.

              Благодаря применению широких колес 400/60-15,5 R14 пресс-подборщик идеально подходит для работы на подмокших территориях.

              Наличие в базовой комплектации системы центральной смазки подшипников существенно упрощает процесс обслуживания.

              Пресс-подборщик оснащен механическим датчиком заполнения камеры.

              Пресс-подборщик оснащен автоматическим механизмом подачи шпагата.

              Корпус пресс-подборщика обладает надежной защитой из прочного материала.

              Выбрасыватель выкатывает рулоны из зоны поворота задней откидной крышки, что позволяет начать процесс закрытия камеры без необходимости отъезда от выбрасываемого рулона.

              Передняя платформа обеспечивает безопасное обслуживание пресс-подборщика.

              Регулировка дышла позволяет агрегатировать пресс-подборщик к нижней сцепке.

              Предусмотрена возможность регулировки высоты копирующего колеса пресс-подборщика.

              Удобная опорная пята с опцией рабочего режима и стоянки.
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