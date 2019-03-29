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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              13 750 000

              ЭКСКАВАТОР-ПЛАНИРОВЩИК (UDS 114)НА ШАССИ КАМАЗ-65111

              Телефон
              +79253325242
              Продавец
              ВолгоИнвест
              0
              Описание товара
              ОПИСАНИЕ
              Представляем вашему вниманию экскаватор-планировщик (UDS 114)на шасси КамАЗ-65111. Такая техника специального назначения используется в строительных сферах деятельности для осуществления различного спектра землеройных работ в условиях строительства, а также при ремонте подземных коммуникаций. Без её использования достаточно сложно представить осуществления земельных работ. Все элементы данной техники выполняются с использованием качественных материалов, что существенно сказывается на надёжности техники, а так же продолжительности срока службы.
              Давайте рассмотрим основные технические характеристики такой техники:

              ШАССИ

              КамАЗ 65111

              Колёсная формула 

              6x6

              Полная масса шасси, килограмм 

              25200

              Распределение полной массы на переднюю ось, килограмм 

              4200

              Распределение полной массы на заднюю ось, килограмм 

              4400

              Масса снаряженного шасси, килограмм 

              8625

              Допустимая масса надстройки с грузом, килограмм 

              16600

              Нагрузка на передний мост, килограмм 

              6000

              Распределение полной массы на заднюю тележку, килограмм 

              19200

              Модель двигателя     

              КамАЗ 740.622-280

              Тип двигателя  

              дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

              Число и расположение цилиндров      

              8, V-образное

              Рабочий объём, л.      

              11,76

              Мощность двигателя, л.с.

              280

              Диаметр цилиндра и ход поршня, миллиметров   

              120/130

              Степень сжатия 

              16,8

              Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм)

              1177(120)

              Коробка передач       

              ZF9S (9-ти ступенчатая, механическая)

              Сцепление     

              фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем

              Тип колес      

              дисковые

              Топливный бак, л       

              500 л

              Максимальная скорость, км/ч   

              80

              Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, %

              30

              Наружный габаритный радиус поворота, метров      

              11,3

              Напряжение, В 

              24

              Аккумуляторы, В/Ачас

              2х12/190

              Генератор      

              28/2000

              НАДСТРОЙКА

              UDS 114

              Рабочие параметры экскаваторной установки

              усилие копания, кН (макс.)                      

              85

              Высота копания, метров   

              7,7

              Глубина копания, метров                            

              6,6

              Радиус копания, м етров                    

              10,5

              Производительность экскавации, куб.м/час      

              108


              Все другие интересующие вас вопросы вы можете уточнить по указанному телефону у нашего специалиста, он с удовольствием поможет вам с выбором и проконсультирует Вас.
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