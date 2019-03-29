Описание товара

ОПИСАНИЕ

Представляем вашему вниманию экскаватор-планировщик (UDS 114)на шасси КамАЗ-65111. Такая техника специального назначения используется в строительных сферах деятельности для осуществления различного спектра землеройных работ в условиях строительства, а также при ремонте подземных коммуникаций. Без её использования достаточно сложно представить осуществления земельных работ. Все элементы данной техники выполняются с использованием качественных материалов, что существенно сказывается на надёжности техники, а так же продолжительности срока службы.

Давайте рассмотрим основные технические характеристики такой техники:



ШАССИ



КамАЗ 65111



Колёсная формула



6x6



Полная масса шасси, килограмм



25200



Распределение полной массы на переднюю ось, килограмм



4200



Распределение полной массы на заднюю ось, килограмм



4400



Масса снаряженного шасси, килограмм



8625



Допустимая масса надстройки с грузом, килограмм



16600



Нагрузка на передний мост, килограмм



6000



Распределение полной массы на заднюю тележку, килограмм



19200



Модель двигателя



КамАЗ 740.622-280



Тип двигателя



дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха



Число и расположение цилиндров



8, V-образное



Рабочий объём, л.



11,76



Мощность двигателя, л.с.



280



Диаметр цилиндра и ход поршня, миллиметров



120/130



Степень сжатия



16,8



Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм)



1177(120)



Коробка передач



ZF9S (9-ти ступенчатая, механическая)



Сцепление



фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем



Тип колес



дисковые



Топливный бак, л



500 л



Максимальная скорость, км/ч



80



Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, %



30



Наружный габаритный радиус поворота, метров



11,3



Напряжение, В



24



Аккумуляторы, В/Ачас



2х12/190



Генератор



28/2000



НАДСТРОЙКА



UDS 114



Рабочие параметры экскаваторной установки



усилие копания, кН (макс.)



85



Высота копания, метров



7,7



Глубина копания, метров



6,6



Радиус копания, м етров



10,5



Производительность экскавации, куб.м/час



108





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