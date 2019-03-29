Описание товара
ОПИСАНИЕ
Представляем вашему вниманию экскаватор-планировщик (UDS 114)на шасси КамАЗ-65111. Такая техника специального назначения используется в строительных сферах деятельности для осуществления различного спектра землеройных работ в условиях строительства, а также при ремонте подземных коммуникаций. Без её использования достаточно сложно представить осуществления земельных работ. Все элементы данной техники выполняются с использованием качественных материалов, что существенно сказывается на надёжности техники, а так же продолжительности срока службы.
Давайте рассмотрим основные технические характеристики такой техники:
ШАССИ
КамАЗ 65111
Колёсная формула
6x6
Полная масса шасси, килограмм
25200
Распределение полной массы на переднюю ось, килограмм
4200
Распределение полной массы на заднюю ось, килограмм
4400
Масса снаряженного шасси, килограмм
8625
Допустимая масса надстройки с грузом, килограмм
16600
Нагрузка на передний мост, килограмм
6000
Распределение полной массы на заднюю тележку, килограмм
19200
Модель двигателя
КамАЗ 740.622-280
Тип двигателя
дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха
Число и расположение цилиндров
8, V-образное
Рабочий объём, л.
11,76
Мощность двигателя, л.с.
280
Диаметр цилиндра и ход поршня, миллиметров
120/130
Степень сжатия
16,8
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм)
1177(120)
Коробка передач
ZF9S (9-ти ступенчатая, механическая)
Сцепление
фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Тип колес
дисковые
Топливный бак, л
500 л
Максимальная скорость, км/ч
80
Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, %
30
Наружный габаритный радиус поворота, метров
11,3
Напряжение, В
24
Аккумуляторы, В/Ачас
2х12/190
Генератор
28/2000
НАДСТРОЙКА
UDS 114
Рабочие параметры экскаваторной установки
усилие копания, кН (макс.)
85
Высота копания, метров
7,7
Глубина копания, метров
6,6
Радиус копания, м етров
10,5
Производительность экскавации, куб.м/час
108
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