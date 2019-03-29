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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              5 650 000

              КАМАЗ 43118 С КМУ KANGLIM 1256 КРАН МАНИПУЛЯТОР

              Телефон
              +79253325242
              Продавец
              ВолгоИнвест
              0
              Описание товара
              ХАРАКТЕРИСТИКИ
              камаз 43118 с кму kanglim 1256 Кран манипулятор Kanglim 1256 вездеход
              ОПИСАНИЕ
              Камаз 43118 с КМУ Kanglim 1256 Кран манипулятор 

              Модель двигателя

              740.662-300 (Евро-4)

              Тип двигателя

              дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

              Мощность двигателя, кВт (л.с.)

              221 (300)

              КПП

              154, механическая

              Колесная формула

              6х6

              Грузоподъемность автомобиля, тонн

              9,1

              Размер платформы, мм

              6200х2470х730

              Кабина

              Тип

              расположенная над двигателем

              Исполнение

              со спальным местом

              КМУ Kanglim 1256 G-II

              Тип КМУ

              L

              Место управления

              С сиденья

              Максимальный горизонтальный вылет

              19,7 м

              Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,0 м

              7 000 кг

              Грузоподъёмность на максимальном вылете 19,7 м (max)

              300 кг

              Максимальная высота подъёма, м

              21,7 м

              Количество выдвижных секций

              6 шт.

              Угол вращения

              360° непрерывно

              НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
              ВолгоИнвест спецтехника производитель кранов манипуляторов КМУ в наличии.

              КМУ Кран манипулятор Kanglim Dong Yang Palfinger Fassi, TATRA Самосвалы, UDS 114 Камаз, Экскаваторы планировщики УДС UDS 114, Автокраны 25 тонн, Автокраны Ивановец Официальный Дилер.

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