Описание товара

ХАРАКТЕРИСТИКИ

камаз 43118 с кму kanglim 1256 Кран манипулятор Kanglim 1256 вездеход

ОПИСАНИЕ

Камаз 43118 с КМУ Kanglim 1256 Кран манипулятор



Модель двигателя



740.662-300 (Евро-4)



Тип двигателя



дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха



Мощность двигателя, кВт (л.с.)



221 (300)



КПП



154, механическая



Колесная формула



6х6



Грузоподъемность автомобиля, тонн



9,1



Размер платформы, мм



6200х2470х730



Кабина



Тип



расположенная над двигателем



Исполнение



со спальным местом



КМУ Kanglim 1256 G-II



Тип КМУ



L



Место управления



С сиденья



Максимальный горизонтальный вылет



19,7 м



Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,0 м



7 000 кг



Грузоподъёмность на максимальном вылете 19,7 м (max)



300 кг



Максимальная высота подъёма, м



21,7 м



Количество выдвижных секций



6 шт.



Угол вращения



360° непрерывно



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ВолгоИнвест спецтехника производитель кранов манипуляторов КМУ в наличии.



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