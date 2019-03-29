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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              7 290 000

              АВТОКРАН КС 45717К-3Р ИВАНОВЕЦ ОВОИД КАМАЗ 43118 6Х6

              Телефон
              +79253325242
              Продавец
              ВолгоИнвест
              0
              Описание товара
              ОПИСАНИЕ
              Автокран Ивановец КС 45717К-3Р на шасси Камаз 43118

              Стоимость указана при оформлении через лизинговую компанию АКЦИЯ! Госсубсидия-10%

              Автокран КС-45717К-ЗР предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах; Базовое шасси - КАМАЗ-43118 экологического класса 5;Максимальная грузоподъёмность - 25 т;Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций;Стрела - телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндрами и системой полиспастов. Материал металлоконструкций стрелы - сталь S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.;Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.

              Шасси

              Базовое шасси

              КАМАЗ-43118

              Колесная формула

              6 x 6

              Двигатель

              КАМАЗ 740.705-300 Евро-5 КПП 154

              Мощность двигателя, кВт (л.с.)

              221 (300)

              Подъемные характеристики

              Грузоподъемность, т

              25

              Грузовой момент, тм

              85

              Максимальный вылет стрелы, м

              29,0 (31,2)

              Длина стрелы, м

              9,9 — 30,7

              Длина гуська, м

              9,0

              Зона работы

              360°

              Система безопасности крана

              ОНК-160

              Наибольшая высота подъёма с гуськом, м

              40,3

              Скорость подъема (опускания) груза м/мин:

              номинальная при кратности полиспаста К=8

              7,4

              Опорный контур, м

              6,0х5,43

              Скорость посадки, м/мин

              0,2

              Частота вращения, мин-1

              0,3-1,9

              Скорость передвижения, км/ч

              60

              Габаритные размеры в транспортном положении и масса

              Длина, мм

              11 970

              Ширина, мм

              2 550

              Высота, мм

              3 980

              Полная масса с основной стрелой, т

              22,5

              Через шины передних колёс, т

              6,5

              Через шины задней тележки, т

              16,0

              Установлена кнопка Глонасс 

              Гарантийный период эксплуатации автокранов «Ивановец» составляет 18 месяцев или 1000 моточасов

              Гарантия Камаз 2 года или 100 000 км пробега
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