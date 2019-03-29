АВТОКРАН КС 45717К-3Р ИВАНОВЕЦ ОВОИД КАМАЗ 43118 6Х6

Описание товара
ОПИСАНИЕ
Автокран Ивановец КС 45717К-3Р на шасси Камаз 43118
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Автокран КС-45717К-ЗР предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах; Базовое шасси - КАМАЗ-43118 экологического класса 5;Максимальная грузоподъёмность - 25 т;Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций;Стрела - телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндрами и системой полиспастов. Материал металлоконструкций стрелы - сталь S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.;Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.
Шасси
Базовое шасси
КАМАЗ-43118
Колесная формула
6 x 6
Двигатель
КАМАЗ 740.705-300 Евро-5 КПП 154
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
221 (300)
Подъемные характеристики
Грузоподъемность, т
25
Грузовой момент, тм
85
Максимальный вылет стрелы, м
29,0 (31,2)
Длина стрелы, м
9,9 — 30,7
Длина гуська, м
9,0
Зона работы
360°
Система безопасности крана
ОНК-160
Наибольшая высота подъёма с гуськом, м
40,3
Скорость подъема (опускания) груза м/мин:
номинальная при кратности полиспаста К=8
7,4
Опорный контур, м
6,0х5,43
Скорость посадки, м/мин
0,2
Частота вращения, мин-1
0,3-1,9
Скорость передвижения, км/ч
60
Габаритные размеры в транспортном положении и масса
Длина, мм
11 970
Ширина, мм
2 550
Высота, мм
3 980
Полная масса с основной стрелой, т
22,5
Через шины передних колёс, т
6,5
Через шины задней тележки, т
16,0
Установлена кнопка Глонасс
Гарантийный период эксплуатации автокранов «Ивановец» составляет 18 месяцев или 1000 моточасов
Гарантия Камаз 2 года или 100 000 км пробега