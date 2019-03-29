АВТОКРАН КС 45717К-3Р ИВАНОВЕЦ ОВОИД КАМАЗ 43118 6Х6

Описание товара

ОПИСАНИЕ

Автокран Ивановец КС 45717К-3Р на шасси Камаз 43118



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Автокран КС-45717К-ЗР предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах; Базовое шасси - КАМАЗ-43118 экологического класса 5;Максимальная грузоподъёмность - 25 т;Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций;Стрела - телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндрами и системой полиспастов. Материал металлоконструкций стрелы - сталь S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.;Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.



Шасси



Базовое шасси



КАМАЗ-43118



Колесная формула



6 x 6



Двигатель



КАМАЗ 740.705-300 Евро-5 КПП 154



Мощность двигателя, кВт (л.с.)



221 (300)



Подъемные характеристики



Грузоподъемность, т



25



Грузовой момент, тм



85



Максимальный вылет стрелы, м



29,0 (31,2)



Длина стрелы, м



9,9 — 30,7



Длина гуська, м



9,0



Зона работы



360°



Система безопасности крана



ОНК-160



Наибольшая высота подъёма с гуськом, м



40,3



Скорость подъема (опускания) груза м/мин:



номинальная при кратности полиспаста К=8



7,4



Опорный контур, м



6,0х5,43



Скорость посадки, м/мин



0,2



Частота вращения, мин-1



0,3-1,9



Скорость передвижения, км/ч



60



Габаритные размеры в транспортном положении и масса



Длина, мм



11 970



Ширина, мм



2 550



Высота, мм



3 980



Полная масса с основной стрелой, т



22,5



Через шины передних колёс, т



6,5



Через шины задней тележки, т



16,0



Установлена кнопка Глонасс



Гарантийный период эксплуатации автокранов «Ивановец» составляет 18 месяцев или 1000 моточасов



Гарантия Камаз 2 года или 100 000 км пробега