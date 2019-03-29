АВТОКРАН 25 ТОНН КАМАЗ 65115 6Х4 КС 45717К-1Р ИВАНОВЕЦ ОВОИД

Описание товара

ОПИСАНИЕ

Автокран Ивановец 25 тонн КС-45717К-1Р предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.



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Базовое шасси - КАМАЗ-65115 экологического класса 5



Максимальная грузоподъёмность - 25 т



Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций



Стрела - телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндрами и системой полиспастов. Материал металлоконструкций стрелы - сталь S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.



Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.



Шасси



Базовое шасси



КАМАЗ-65115



Колесная формула



6 x 4



Двигатель



Камаз 740.705-300 Евро 5

Мощность двигателя, кВт (л.с.)



300 л.с.



КПП



154



Подъемные характеристики



Грузоподъемность, т



25



Грузовой момент, тм



85



Максимальный вылет стрелы, м



29,0 (31,2)



Длина стрелы, м



9,9 — 30,7



Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин



0,2-7,4



Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин



40,0



Опорный контур, м



6,0х5,43



Скорость посадки, м/мин



0,2



Частота вращения, мин-1



0,3-1,9



Скорость передвижения, км/ч



60



Габаритные размеры в транспортном положении и масса



Длина, мм



11 970



Ширина, мм



2 550



Высота, мм



3 970



Полная масса с основной стрелой, т



22,2



Через шины передних колёс, т



6,2



Через шины задней тележки, т



16,0