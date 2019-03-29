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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              8 350 000

              АВТОКРАН 25 ТОНН КАМАЗ 65115 6Х4 КС 45717К-1Р ИВАНОВЕЦ ОВОИД

              Телефон
              +79253325242
              Продавец
              ВолгоИнвест
              0
              Описание товара
              ОПИСАНИЕ
              Автокран Ивановец 25 тонн КС-45717К-1Р предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.

              Стоимость указана при оформлении через лизинговую компанию АКЦИЯ! 

              Базовое шасси - КАМАЗ-65115 экологического класса 5

              Максимальная грузоподъёмность - 25 т

              Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций

              Стрела - телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндрами и системой полиспастов. Материал металлоконструкций стрелы - сталь S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.

              Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.

              Шасси

              Базовое шасси

              КАМАЗ-65115

              Колесная формула

              6 x 4

              Двигатель

              Камаз 740.705-300 Евро 5
              Мощность двигателя, кВт (л.с.)

              300 л.с.

              КПП

              154

              Подъемные характеристики

              Грузоподъемность, т

              25

              Грузовой момент, тм

              85

              Максимальный вылет стрелы, м

              29,0 (31,2)

              Длина стрелы, м

              9,9 — 30,7

              Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин

               0,2-7,4

              Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин

              40,0

              Опорный контур, м

              6,0х5,43

              Скорость посадки, м/мин

              0,2

              Частота вращения, мин-1

              0,3-1,9

              Скорость передвижения, км/ч

              60

              Габаритные размеры в транспортном положении и масса

              Длина, мм

              11 970

              Ширина, мм

              2 550

              Высота, мм

              3 970

              Полная масса с основной стрелой, т

              22,2

              Через шины передних колёс, т

              6,2

              Через шины задней тележки, т

              16,0
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