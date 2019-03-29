АВТОКРАН 25 ТОНН КАМАЗ 65115 6Х4 КС 45717К-1Р ИВАНОВЕЦ ОВОИД

Описание товара
ОПИСАНИЕ
Автокран Ивановец 25 тонн КС-45717К-1Р предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
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Базовое шасси - КАМАЗ-65115 экологического класса 5
Максимальная грузоподъёмность - 25 т
Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
Стрела - телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндрами и системой полиспастов. Материал металлоконструкций стрелы - сталь S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.
Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.
Шасси
Базовое шасси
КАМАЗ-65115
Колесная формула
6 x 4
Двигатель
Камаз 740.705-300 Евро 5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
300 л.с.
КПП
154
Подъемные характеристики
Грузоподъемность, т
25
Грузовой момент, тм
85
Максимальный вылет стрелы, м
29,0 (31,2)
Длина стрелы, м
9,9 — 30,7
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин
0,2-7,4
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин
40,0
Опорный контур, м
6,0х5,43
Скорость посадки, м/мин
0,2
Частота вращения, мин-1
0,3-1,9
Скорость передвижения, км/ч
60
Габаритные размеры в транспортном положении и масса
Длина, мм
11 970
Ширина, мм
2 550
Высота, мм
3 970
Полная масса с основной стрелой, т
22,2
Через шины передних колёс, т
6,2
Через шины задней тележки, т
16,0